Umicore - Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

Umicore invite ses actionnaires à participer aux assemblées générales ordinaire et spéciale qui se tiendront le jeudi 29 avril 2021 à 17h00 CET au siège social d’Umicore, rue du Marais 31, Bruxelles.

Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, la priorité d’Umicore reste de veiller à la sécurité de ses actionnaires, des employés et autres parties prenantes. À cette fin et compte tenu des mesures sanitaires prises par les autorités limitant les rassemblements de groupes, les assemblées des actionnaires seront organisées à distance, sans possibilité d’y assister physiquement. Les assemblées seront toutefois diffusées par le biais d’un webcast en direct, accessible à tous les actionnaires via le site web d’Umicore ( www.umicore.com ) ou la plateforme Lumi AGM+ ( https://lumiagm.com/ ). Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote par vote numérique pendant le webcast en direct, par correspondance ou par procuration. Bien que le webcast permette une interaction en direct, les actionnaires sont fortement encouragés à soumettre leurs questions par écrit avant les assemblées des actionnaires, afin que les réponses fournies lors des assemblées soient aussi complètes et précises que possible.

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour plus de détails concernant l’ordre du jour, les conditions d’accès et les modes de scrutin pour ces assemblées d’actionnaires :

https://umicore.com/shareholdermeetings-2021-fr

Annonce d’un changement au sein du conseil de surveillance

Umicore annonce également un changement dans la composition de son conseil de surveillance qui devra être approuvé par l’assemblée ordinaire des actionnaires.

Le conseil de surveillance a décidé de soumettre la nomination de Birgit Behrendt comme nouveau membre du conseil de surveillance, afin de remplacer Liat Ben-Zur qui souhaite se retirer du conseil de surveillance en raison d’autres engagements professionnels.

Mme Birgit Behrendt, âgée de 61 ans et de nationalité allemande, est actuellement membre des conseils de surveillance de thyssenkrupp AG, KION Group AG et Ford Werke GmbH. Elle est également membre des conseils d’administration d’Infinium Holdings, Inc. Et de Stulz Verwaltungs GmbH et membre du conseil consultatif de Hydrogenious LOHC Technologies GmbH.

Mme Behrendt a débuté sa carrière professionnelle chez Ford Motor Company, occupant divers postes de direction en Europe et aux États-Unis. En 2004, elle est devenue vice-présidente Purchasing chez Ford Europe et a siégé au conseil de surveillance de Ford Werke GmbH, ainsi qu’au conseil consultatif de Ford Getrag Transmission (GFT) GmbH. En 2010, elle a été nommée directrice exécutive Global Programs & The Americas Purchasing et, en 2013, elle a été élue vice-présidente de Global Purchasing pour Ford Motor Company, où elle était chargée de tirer parti des échelles mondiale, régionale et locale pour améliorer les coûts et l'efficacité opérationnelle dans toutes les régions. Elle est devenue vice-présidente Joint Ventures, Alliances & Commercial Affairs et membre du conseil d’administration de Ford Europe GmbH en 2018 et depuis 2020, Mme Behrendt est est Venture Partner et représentante du conseil d'administration d'AP Ventures, le plus grand fonds de capital-risque au monde axé sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Mme Behrendt est titulaire d'un diplôme de commerce de l'Académie d'administration et de commerce (Verwaltungs und Wirtschaftsakademie) de Cologne, en Allemagne.

Thomas Leysen, président du conseil de surveillance, a déclaré : « Au nom du conseil de surveillance, je tiens à exprimer ma gratitude à Liat Ben-Zur pour sa précieuse contribution et les perspectives uniques qu’elle a apportées au conseil de surveillance depuis 2017. Ses éclairages perspicaces nous manqueront et, au nom du Conseil de surveillance, je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Dans le même temps, je suis heureux de proposer la nomination de Birgit Behrendt au conseil de surveillance et je suis convaincu que sa riche expérience et sa connaissance de l’industrie automobile s’avéreront très précieuses et renforceront encore le conseil de surveillance. »





