Yara publiserer integrert rapport for 2020

English Norwegian

Oslo, 26. mars 2021: Yara har i dag publisert integrert rapport for 2020 inkludert årsregnskap for 2020 med noter. Rapporten er tilgjengelig på Yaras nettsted:



www.yara.com/2020





Kontakt:



Thor Giæver, Investor Relations

Mobil: 480 75 356

E-post: thor.giaver@yara.com



Josiane Kremer, Mediekontakt

Mobil: 481 80 451

E-post: josiane.kremer@yara.com





Om Yara



Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden beskyttes. Bak vår visjon om en verden uten sult ligger en strategi som fremmer klimavennlige og ressurseffektive løsninger for landbruk og matvareindustri over hele verden.



Vår ambisjon er å være fremtidens leverandør av plantenæring. Vi har forpliktet oss til å skape verdi for kunder, aksjonærer, og samfunnet rundt oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig matverdikjede. For å nå dette målet, har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre landbruk og matproduksjon mer bærekraftig.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har etablert en unik posisjon som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 16.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist evne til å skape avkastning på en ansvarlig og pålitelig måte over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11.6 milliarder USD.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12



Vedlegg