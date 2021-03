MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 6/2021

Fjerritslev, 26.03.2021

Fremsættelse af tilbud om køb af B-aktier

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 5/2021 har Nasdaq Copenhagen A/S den 25. marts 2021 godkendt anmodningen om afnotering af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier fra handel og officiel notering.

I overensstemmelse med Nasdaq Copenhagen A/S' gældende udstederregler, fremsætter Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' hovedaktionær, Roed Invest ApS, i henhold til det vedlagte tilbudsdokument, et tilbud om køb af alle B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S til en pris på kr. 324 pr. B-aktie à nominelt kr. 20.

Tilbuddet er gældende i en periode på fire uger fra offentliggørelsen af tilbudsdokumentet til og med den 23. april 2021 kl. 17.00.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier vil blive slettet fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S i umiddelbar forlængelse af tilbudsperiodens udløb med sidste handelsdag forventeligt den 23. april 2021.

B-aktionærerne, der ønsker at acceptere tilbuddet, skal forud for tilbudsperiodens udløb indsende vedlagte acceptblanket til eget kontoførende institut i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet i tilbudsdokumentet. Tilbuddet forventes senest afregnet den 29. april 2021. Hvis en B-aktionærs angivne depot er i anden bank end det pågældende depot, vil købsvederlaget blive udbetalt til pågældende depot cirka to (2) hverdage senere, svarende til overførselstiden for betalinger mellem banker.

Det fremsatte tilbud i sin helhed og de nærmere vilkår herfor, herunder den fulde proces for accept af tilbuddet, fremgår af vedlagte tilbudsdokument og acceptblanket.

Selskabets største minoritetsaktionærer NAM Invest ApS og Olav Würtz Hansen, som samlet ejer 72.667 stk. B-aktier, svarende til 7,10 % af stemmerne og 16,59 % af den samlede aktiekapital har givet uigenkaldelige tilsagn om at acceptere tilbuddet til den tilbuddet kurs på 324 kr. pr. B-aktie.

Bestyrelsen anser på det samlede grundlag, og henset til prisdannelsen og de uigenkaldelige tilsagn fra NAM Invest ApS og Olav Würtz Hansen, 324 kr. pr. B-aktie á 20 kr. for at være et rimeligt købstilbud.

Forventet tidsplan over tilbuddet

Begivenhed Dato Offentliggørelse af tilbudsdokumentet til selskabets aktionærer om tilbuddet............................................................................................... 26. marts 2021 Start på tilbudsperioden......................................................................... 26. marts 2021 Forventet sidste handelsdag for aktier på Nasdaq Copenhagen...............



23. april 2021 Forventet sidste dag i tilbudsperioden (kl. 17.00)....................................



23. april 2021 Forventet offentliggørelse af resultat......................................................



27. april 2021 Afholdelse af ordinær generalforsamling................................................ 29. april 2021 Forventet seneste dag for afregning af tilbuddet.....................................



29. april 2021

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S gør opmærksom på, at sidste handelsdag for B-aktierne forventes at blive den 23. april 2021, hvorefter B-aktierne vil blive slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eventuelle tilbageværende B-aktionærer, som ikke har solgt deres B-aktier i løbet af tilbudsperioden, skal således være opmærksomme på de konsekvenser afnoteringen vil have for deres B-aktier. Se nærmere herfor i vedlagte tilbudsdokument.



Med venlig hilsen

Svejsemaskinefabrikken

MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz

Bestyrelsesformand

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:

Bestyrelsesformand Frank Lorenz 4028 8854.

