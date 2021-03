DNA Oyj: DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE* 26.3.2021 KLO 10.30



DNA:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2020, ja vuoden 2020 tulos kohdistetaan kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä. Yhtiökokous päätti myös myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Sigve Brekken ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät Telenor-konsernista. Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole riippumattomia Telenor-konsernista, ei makseta hallituspalkkioita.

DNA tiedotti 17.3.2021, että yrityksen toimitusjohtaja Jukka Leinonen siirtyy syksyllä 2021 täysipäiväisesti Telenor-konsernin Nordic Clusterin vetäjäksi. Uuden toimitusjohtajan aloittaessa DNA:lla Jukka Leinonen siirtyy DNA:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

DNA:n hallitus: https://corporate.dna.fi/yrityksena/hallitus

*DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on kuitenkin laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.



