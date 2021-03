SEA Electric kauft 1.000 Batteriesätze für elektrische Nutzfahrzeuge von Soundon New Energy Technology Co.

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ANGELES, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric – bekannt für seine SEA-Drive®-Technologie, mit der das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich elektrische Nutzfahrzeuge gestärkt hat – baut seine globale Reichweite mit dem Kauf von 1.000 Elektrofahrzeugbatterien von seinem langjährigen Technologiepartner Soundon New Energy Technology Co. aus. Die Vereinbarung folgt unmittelbar auf die kürzlich von SEA Electric angekündigte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 42 Millionen USD. (Vollständiger Hintergrund und Fotos: https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )



Soundon, der einzige Batteriezulieferer von SEA Electric seit 2012, hat im Rahmen der gemeinsamen Partnerschaft sieben SEA-Drive®-Batterielösungen für elektrische Nutzfahrzeuge entwickelt. Durch die neue Vereinbarung profitiert SEA Electric von der Produktionseffizienz und den Kostenvorteilen, die durch das technische Know-how von Soundon im Bereich Batterie- und Leistungselektronik ermöglicht werden. Die Batterieproduktion läuft bereits, und die Fertigstellung ist für Q2 2021 geplant. Zudem kann SEA Electric durch die Vereinbarung die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) um 36 Prozent deutlich reduzieren.

Laut Tony Fairweather, Geschäftsführer und Gründer von SEA Electric, ist Soundon nicht nur ein erstklassiger Anbieter im Bereich Innovation und Batterietechnologie, sondern wird auch für seine Produktqualität, pünktliche Lieferung und seine wettbewerbsfähigen Preise hoch geschätzt. „Unsere langjährige Partnerschaft mit Soundon hat sich als erfolgreich bewährt, und wir möchten unsere weltweiten Erfolge auch weiterhin gemeinsam teilen.“ Während der Großteil der ersten 1.000 Batterieeinheiten für die USA bestimmt ist, ist der Rest für die Lagerbestände von SEA Electric in Australien, Neuseeland und Südostasien sowie für den Einstieg in den europäischen Markt vorgesehen.

Die exklusive und proprietäre Technologie von SEA Electric ist mit Hunderten von OEM-Plattformen kompatibel. Der neue Großauftrag erstreckt sich auf drei wichtige Antriebsmodelle:

SEA-Drive ® 70 – mit 88 Kilowattstunden (kWh)

70 – mit 88 Kilowattstunden (kWh) SEA-Drive ® 100 – mit 101 Kilowattstunden (kWh)

100 – mit 101 Kilowattstunden (kWh) SEA-Drive® 120 – mit 138 Kilowattstunden (kWh)



Die erstklassige Produktionsstätte von Soundon befindet sich in der Provinz Hunan in China und umfasst eine Fläche von ca. 20 Quadratkilometern. Dort wird eine Kombination aus Robotik und einem hohen Maß an Intelligence, Digitalisierung und Automatisierung für eine umfassende Smart-Factory-Lösung eingesetzt. Mit strengen Produktions-, Umwelt- und Qualitätssicherungsstandards gilt das erstklassige Werk als führender Betrieb im Bereich der erneuerbaren Energien.

Wu Peng, Vice President of Sales and Marketing bei Soundon, erklärt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Partnerschaft mit SEA Electric. Dieser Auftrag über 1.000 Einheiten fördert nicht nur das starke globale Wachstum von SEA Electric, sondern stärkt auch die Position von Soundon als führender Anbieter im Exportmarkt für elektrische Nutzfahrzeuge. Es ist also eine gewinnbringende Vereinbarung für alle.“

Nach beträchtlichem Wachstum in neu erschlossenen Märkten hat SEA Electric kürzlich bekannt gegeben, die erste Privatplatzierungs-Eigenkapitalfinanzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von ca. 42 Millionen USD abgeschlossen zu haben. Die Nettoerlöse aus der Investition werden es SEA Electric ermöglichen, seine Position als Marktführer bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen zu festigen und gleichzeitig seinen beträchtlichen Auftragsbestand zu finanzieren und weitere Pilotprogramme mit Betreibern zu ermöglichen.

SEA Electric hat seine globale Geschäftszentrale und die Hauptgeschäftsführung in Los Angeles, verfügt derzeit über Niederlassungen in fünf Ländern und kann auf mehr als 1,5 Millionen Testkilometer und Inbetriebnahmen durch unabhängige Erstausrüster (OEM) in allen Märkten verweisen.

SEA Electric arbeitet aktuell mit OEMs, Händlern, Betreibern und Aufrüstern von Nutzfahrzeugen zusammen, um eine neue Reihe von emissionsfreien Lkw anzubieten, und wird in diesem Jahr planmäßig mehr als 1.000 elektrische Nutzfahrzeuge ausliefern. Das Unternehmen prognostiziert, dass bis Ende 2023 mehr als 15.000 Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden.

Über SEA Electric

Das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric wurde 2012 in Australien gegründet und entwickelt seine proprietäre elektrische Antriebssystemtechnologie (bekannt als SEA-Drive®) für städtische Liefer- und Verteilerflotten auf der ganzen Welt.

SEA Electric ist weithin als Marktführer bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen auf globaler Basis anerkannt, verfügt über eine globale Präsenz und bietet Produkte in sieben Ländern an, darunter die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Thailand, Indonesien und Südafrika, mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Kilometern, die von unabhängigen OEMs getestet und international im Einsatz sind.

Der globale Vertrieb, der Kundendienst und das Engineering sind in allen Niederlassungen vertreten, wobei Nordamerika mit mehr als 30.000 Einheiten pro Jahr für SEA Electric die größte Kapazität für Aufrüstungen hat.

Über Soundon New Energy Technology Co.

Soundon New Energy Technology Co., Ltd. befindet sich mehrheitlich im Besitz der Sound Group, Chinas führendem Unternehmen im Bereich Umweltschutz. Soundon bietet umfassende Dienstleistungen an und ist auf die Erforschung und Entwicklung von Lithium-Batterien und integrierten Lösungen spezialisiert. Soundon New Energy mit Sitz in Xiangtan, Hunan, China, engagiert sich für Forschung und Produktion im Bereich Lithium-Batterie- und Antriebslösungen.

