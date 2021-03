SEA Electric Strike s'engage à acheter 1 000 jeux de batteries pour véhicules utilitaires électriques à Soundon New Energy Technology Co.

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ANGELES, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société mondiale de technologie automobile SEA Electric, ainsi que sa technologie exclusive SEA-Drive® – le secret qui lui a permis de devenir une société leader dans l'électrification des véhicules utilitaires – a étendu sa portée mondiale grâce à l'achat de 1 000 batteries pour véhicules électriques auprès de son partenaire technologique de longue date Soundon New Energy Technology Co. Ce nouvel accord suit de près l'annonce par SEA Electric de son financement par actions pour un produit de 42 millions USD. (contexte et photos : https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )



Soundon, l'unique fournisseur de batteries de SEA Electric depuis 2012, a développé sept solutions de batteries SEA-Drive® dans le cadre de la coopération entre les deux sociétés dans le secteur des véhicules utilitaires électriques. Grâce à cette nouvelle relation, SEA Electric profite des avantages financiers que lui offre l'expertise technique de Soundon en matière de batteries et d'électronique de puissance, ainsi que de sa rentabilité au niveau de la production. La production de batteries est donc en cours et devrait s'achever au deuxième trimestre 2021. Cet accord permet également à SEA Electric de réaliser une réduction significative de 36 % du coût du kilowattheure (kWh).

Selon Tony Fairweather, président et fondateur de SEA Electric, Soundon est non seulement un leader de classe mondiale en matière d'innovation et de technologie de batterie, mais également très réputé pour la qualité de ses produits, ses délais de livraison et ses prix compétitifs. « Notre relation de long terme avec Soundon a été une grande réussite sur le plan commercial et nous prévoyons de continuer à partager nos succès mondiaux à l'avenir. » Si la majorité des 1 000 unités de batteries initiales sont prévues pour les États-Unis, le reste rejoindra les stocks de SEA Electric en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, et accompagnera les débuts de la société sur le marché européen.

La technologie exclusive et propriétaire de SEA Electric s'adapte à des centaines de plateformes d'équipementiers, cette grande commande étant partagée entre trois principaux modèles de systèmes d'alimentation :

SEA-Drive ® 70 – contient 88 kilowattheures (kWh)

70 – contient 88 kilowattheures (kWh) SEA-Drive ® 100 – contient 101 kilowattheures (kWh)

100 – contient 101 kilowattheures (kWh) SEA-Drive® 120 – contient 138 kilowattheures (kWh)



Les opérations de fabrication de classe mondiale de Soundon sont situées sur une surface de 21 km2 dans la province du Hunan en Chine, et utilisent une combinaison de robotique, d'intelligence, de numérisation et d'automatisation élevées pour une solution complète d'usine intelligente. De la gestion rigoureuse de la production et de l'environnement à l'assurance qualité, cette installation est exceptionnelle et s'impose comme un leader dans le secteur des énergies nouvelles.

Wu Peng, vice-président des ventes et du marketing chez Soundon, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans notre partenariat avec SEA Electric. Recevoir cette commande de 1 000 unités favorise non seulement la croissance mondiale substantielle de SEA Electric, mais elle positionne également Soundon en tant que leader sur le marché de l'exportation de véhicules électriques commerciaux. C'est une proposition gagnante pour tout le monde. »

Suite à une croissance substantielle sur de nouveaux marchés, SEA Electric a annoncé la clôture du premier financement par actions en placement privé pour un produit brut total d'environ 42 millions USD. Le produit net issu de cet investissement permettra à SEA Electric de consolider sa position de leader sur le marché de l'électrification des véhicules utilitaires tout en finançant son carnet de commandes considérable et en facilitant davantage de programmes pilotes avec les opérateurs.

Avec un siège mondial et un leadership clé à Los Angeles, SEA Electric opère actuellement dans cinq pays, comptabilisant plus d'un million et demi de kilomètres de tests indépendants de fabricants d'équipements d'origine (« OEM ») et d'opérations fonctionnelles sur tous les marchés.

SEA Electric collabore actuellement avec des OEM, des concessionnaires, des opérateurs et des entreprises d'aménagement de véhicules utilitaires afin de livrer une nouvelle gamme de camions à zéro émission et a prévu de livrer plus de 1 000 véhicules utilitaires électriques cette année. Selon ses prévisions, la société comptera plus de 15 000 véhicules sur les routes d'ici la fin de l'année 2023.

À propos de SEA Electric

La société mondiale de technologie automobile SEA Electric a été fondée en Australie en 2012, créant sa technologie exclusive de système d'énergie électrique (connue sous le nom de SEA-Drive®) pour les flottes de livraison et de distribution urbaines du monde entier.

Largement reconnue comme un leader du marché de l'électrification des véhicules utilitaires à l'échelle mondiale, SEA Electric possède une présence mondiale, déployant des produits dans sept pays dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, avec collectivement plus d'un million et demi de kilomètres d'opérations internationales testées de manière indépendante par OEM et fonctionnelles.

Les ventes mondiales, l'après-vente et l'ingénierie de la société sont représentées dans toutes les filiales, tandis que l'Amérique du Nord dispose de la plus grande capacité d'aménagement de véhicule pour SEA Electric avec plus de 30 000 unités par an.

À propos de Soundon New Energy Technology Co.

Soundon New Energy Technology Co., Ltd. est détenue en majorité par Sound Group, entreprise chinoise leader en matière de protection de l'environnement. Soundon est un fournisseur de services complet spécialisé dans la recherche et le développement de batteries au lithium et de solutions intégrées. Situé à Xiangtan, dans la province du Hunan en Chine, Soundon New Energy s'engage dans la recherche et la production de solutions d'énergie et de systèmes d'alimentation par batteries au lithium.

