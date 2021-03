Sea Electric Resmi Beli 1.000 Unit Baterai Kendaraan Listrik Komersial dari Soundon New Energy Technology Co.

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ANGELES, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perusahaan teknologi otomotif Global SEA Electric dan teknologi SEA-Drive® patennya–kartu as di balik keberhasilan menjadi yang terdepan dalam elektrifikasi kendaraan komersial– semakin memperluas jangkauan globalnya melalui pembelian 1.000 baterai kendaraan listrik dari mitra teknologi lamanya, Soundon New Energy Technology Co. Kesepakatan ini dibuat setelah munculnya berita SEA Electric yang baru-baru ini mencapai target pembiayaan ekuitas senilai $42 juta AS. (Latar belakang dan foto selengkapnya: https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )



Soundon telah menjadi penyedia baterai tunggal untuk SEA Electric sejak 2012. Perusahaan ini mengembangkan tujuh solusi baterai SEA-Drive® sepanjang kerja sama kedua perusahaan di bidang kendaraan komersial listrik. Melalui relasi baru ini, SEA Electric mengetahui biaya-manfaat spesialisasi teknis Soundon dalam sektor baterai dan elektronika daya, serta efisiensi produksinya. Berdasarkan analisis ini, Soundon diprediksi akan menyelesaikan produksi baterainya di Kuartal ke-2 tahun 2021. Dari kesepakatan ini, SEA Electric diproyeksikan dapat menekan biaya unit per kilowatt jam (kWh) sebesar 36%.

Menurut Tony Fairweather, presiden dan pendiri SEA Electric, Soundon bukan hanya perusahaan kelas dunia yang terdepan dalam inovasi dan teknologi baterai, melainkan juga terkenal akan kualitas produksi, pengiriman yang tepat waktu, dan harga yang kompetitif. “Kerja sama jangka panjang kami dengan Soundon merupakan proses komersial yang sangat produktif. Kami antusias untuk terus berkolaborasi demi meraih kesuksesan global.” Meskipun sebagian besar dari 1.000 unit baterai yang dikirimkan pada tahap pertama direncanakan untuk pasar Amerika Serikat, sisanya akan dialokasikan ke SEA Electric di Australia, Selandia Baru, dan Asia Tenggara, bersama dengan penetrasi perusahaan ke pasar Eropa.

Teknologi eksklusif dan berhak paten milik SEA Electric kompatibel dengan berbagai platform OEM. Ada tiga model sistem daya utama yang paling diminati:

SEA-Drive ® 70 – berkapasitas 88 kilowatt jam (kWh)

70 – berkapasitas 88 kilowatt jam (kWh) SEA-Drive ® 100 – berkapasitas 101 kilowatt jam (kWh)

100 – berkapasitas 101 kilowatt jam (kWh) SEA-Drive® 120 – berkapasitas 138 kilowatt jam (kWh)



Operasi manufaktur kelas dunia Soundon dibangun di lahan seluas delapan mil persegi di Provinsi Hunan di Tiongkok. Pabrik ini memadukan elemen robotika, kecerdasan dan digitalisasi tinggi, serta otomatisasi tinggi yang mengintegrasikan solusi pabrik cerdas dan komprehensif. Mulai dari produksi dan pengelolaan lingkungan yang ketat hingga jaminan kualitas, pabrik ini merupakan yang terbaik dan terdepan di industri energi baru.

Wu Peng, Wakil Presiden Divisi Penjualan dan Pemasaran Soundon mengatakan, “Ini merupakan pencapaian penting dalam kemitraan kami bersama SEA Electric. Permintaan 1.000 unit baterai ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan global SEA Electric secara substansial, tetapi juga memosisikan Soundon sebagai perusahaan terdepan dalam pasar ekspor untuk kendaraan listrik komersial. Kerja sama ini menguntungkan semua pihak.”

Menyusul pertumbuhan substansial di berbagai pasar baru, SEA Electric baru-baru ini mengumumkan tercapainya target pembiayaan ekuitas penempatan saham perdana secara pribadi dengan total pendapatan kotor sekitar $42 juta AS. Pendapatan bersih dari investasi ini akan memperkuat posisi SEA Electric sebagai pemimpin pasar dalam elektrifikasi kendaraan komersial. Selain itu, pendapatan ini juga akan mendanai proyek yang belum terlaksana dan memfasilitasi lebih banyak program percontohan dengan operator.

Dengan kantor pusat global dan kepemimpinan utama di Los Angeles, SEA Electric kini beroperasi di lima negara dan lebih dari satu juta mil pengujian dan operasi in-service Original Equipment Manufacturer (Pabrikan Peralatan Asli/OEM) independen di semua pasar.

Saat ini, SEA Electric bermitra dengan OEM, dealer, operator, dan upfitter kendaraan komersial untuk memproduksi rangkaian baru truk tanpa emisi dan dijadwalkan untuk menghasilkan lebih bari 1.000 kendaraan komersial listrik tahun ini. Pada akhir tahun 2023, diperkirakan perusahaan akan memiliki lebih dari 15.000 kendaraan di jalanan.

Tentang SEA Electric

Perusahaan teknologi otomotif global SEA Electric didirikan di Australia pada tahun 2012, menciptakan teknologi sistem tenaga listrik miliknya (dikenal sebagai SEA-Drive®) untuk armada pengiriman dan distribusi perkotaan dunia.

Diakui secara luas sebagai pemimpin pasar dalam elektrifikasi kendaraan komersial secara global, SEA Electric menjadi yang terdepan di dunia dan meluncurkan produk di tujuh negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Thailand, Indonesia, dan Afrika Selatan. Selain itu, perusahaan memiliki total lebih dari satu jutaan mil uji coba dan operasi internasional in-service OEM independen.

Penjualan global, purnajual, dan teknik perusahaan terwakili di semua anak perusahaan, sementara Amerika Utara memiliki kapasitas upfitting terbesar untuk SEA Electric dengan lebih dari 30.000 unit per tahun.

Tentang Soundon New Energy Technology Co.

Mayoritas saham Soundon New Energy Technology Co., Ltd. dipegang oleh Sound Group, perusahaan industri perlindungan lingkungan terkemuka di Tiongkok. Soundon adalah penyedia layanan komprehensif yang khusus bergerak di bidang penelitian dan pengembangan energi baterai litium serta solusi terintegrasi. Soundon New Energy yang bermarkas di Xiangtan, Hunan, Tiongkok berkomitmen untuk melakukan penelitian dan produksi energi baterai litium serta solusi sistem daya.

