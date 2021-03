SEA Electric, Soundon New Energy Technology Co.와 전기 상용차 배터리 1,000세트 구매 계약 체결

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

미국 로스앤젤레스, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 자체 개발한 SEA-Drive® 기술을 통해 상용차 전기화 분야 리더십을 유지하고 있는 글로벌 자동차 기술 회사인 SEA Electric은 장기 기술 파트너사인 Soundon New Energy Technology Co.로부터 전기차 배터리 1,000세트를 구매하며 글로벌 사업 범위를 확대한다고 밝혔다. 이번 신규 계약은 SEA Electric가 최근 4,200만 달러 규모 자기자본 조달을 단행한 이후 체결되었다. (자세한 정보 및 관련 사진: https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )



2012년부터 SEA Electric의 유일한 배터리 공급사인 Soundon은 전기 상용차 분야 협력을 시작한 이래 지금까지 7종의 SEA-Drive® 배터리 솔루션을 개발했다. 이번 계약을 통해 SEA Electric은 Soundon가 갖춘 배터리와 파워 일렉트로닉스 전문성 및 생산 효율성에 따른 비용 혜택을 누릴 수 있다. 이에 따라 배터리 생산이 현재 진행 중이며 풀필먼트는 2021년 2분기 중으로 완료될 예정이다. 또한 SEA Electric은 킬로와트시 비용을 36% 낮출 수 있게 된다.

토니 페어웨더(Tony Fairweather) SEA Electric 창립자 겸 대표에 따르면 Soundon은 혁신과 배터리 기술에 있어 세계적 수준의 리더이며 제품 품질과 적시 납품 능력, 경쟁력 있는 가격으로 높게 평가받고 있다. 그는 “Soundon과의 장기적 관계는 상업적 측면에서 매우 성공적이었으며 앞으로도 글로벌 단위 성공을 함께 이룰 수 있을 것이라 기대한다”고 밝혔다. 초기 물량인 배터리 1,000세트는 미국 시장용으로 공급되고 이후 호주, 뉴질랜드, 동남아시아 지역 내 SEA Electric 재고에 포함되며 첫 유럽 시장 진출도 예정되어 있다.

SEA Electric가 자체 개발한 기술은 수 백곳의 OEM 플랫폼에 적합해 대량 주문을 받았으며 주요 파워시스템 3종은 다음과 같다:

SEA-Drive ® 70: 88킬로와트시 (kWh)

70: 88킬로와트시 (kWh) SEA-Drive ® 100: 101킬로와트시 (kWh)

100: 101킬로와트시 (kWh) SEA-Drive® 120: 138킬로와트시 (kWh)



세계적 수준인 Soundon의 제조 시설은 8평방마일 규모로 중국 후난성에 위치해 있으며 로보틱스, 고도 지능화, 고도 디지털화, 고도 자동화가 결합되어 종합적인 스마트 팩터리 솔루션으로 통합되고 있다. 품질 확보를 위한 엄격한 생산 및 환경 경영을 통해 본 시설은 1등급 수준이며 신에너지 업계 리더다.

우펭(Wu Peng) Soundon 영업 및 마케팅팀장은 “이번 계약은 SEA Electric과의 파트너십에 있어 중요한 금자탑이다. 1,000대 물량 수주를 통해 SEA Electric의 글로벌 사업 성장을 가속화하는 한편 Soundon은 상용 전기차 수출 시장 리더 지위를 확보할 수 있기 때문에 양측 모두에게 이득이 되는 셈”이라고 말했다.

SEA Electric은 신규 시장에서 크게 성장한 가운데 최근에는 약 4,200만 달러 규모 사모 방식 자기자본 조달을 완료했다. 이번 투자로 확보한 순 금액을 이용해 SEA Electric은 수주 잔고 생산에 자금을 투입하고 업체들과 파일럿 프로그램을 촉진하는 동시에 상용차 전기화 시장에서 선도적인 입지를 다지고자 한다.

로스앤젤레스에 글로벌 본사와 핵심 인력을 둔 SEA Electric은 현재 5개국에서 사업을 운영 중이며 100마일이 넘는 Original Equipment Manufacturer(OEM) 테스트를 독자적으로 진행했고 진출한 시장 내부에 사업체를 구축했다.

SEA Electric은 제로 이미션 트럭 신규 제품군을 생산하기 위해 상용차 OEM, 딜러, 운수회사, 업피터 업체 등과 협력하고 있으며, 올해 1000대 이상의 상용 전기차 생산을 추진한다. 2023년까지 1만5000대의 자사 차량을 인도하겠다는 계획이다.

SEA Electric 개요



글로벌 자동차 기술 회사 SEA Electric은 2012년 호주에서 설립됐고 도시 배달 및 유통 차량을 위한 독자적인 전기 파워 시스템 기술(SEA-Drive®)을 개발했다.

글로벌 기준을 충족하는 상용차 전기화 분야의 선도 기업으로 평가받는 SEA Electric은 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 태국, 인도네시아, 남아공 등 7개국에 제품을 판매했고, 도합 100마일이 넘는 OEM 테스트를 독자적으로 진행했으며 해외 시장 내부에 사업체를 구축하는 등 글로벌 시장에서 영향력을 발휘하고 있다.

회사의 글로벌 세일즈, 애프터 세일즈, 엔지니어링 부문은 자회사들이 각각 담당하며, SEA Electric 최대 규모의 업피팅 생산 역량을 갖춘 북미 법인은 연간 3만대 이상의 차량을 생산 중이다.

Soundon New Energy Technology Co. 개요



Soundon New Energy Technology Co., Ltd.는 중국의 대표적인 환경보호 산업 기업인 Sound Group이 최대 주주이며 리튬 배터리 에너지 연구 개발 및 통합 솔루션에 특화된 종합 서비스 사업자다. 중국 후난성 샹탄에 본사가 위치한 Soundon New Energy는 리튬 배터리 에너지 및 파워 시스템 솔루션 연구 및 개발에 중점을 두고 있다.

보도자료 관련 사진:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acb07b92-7f95-4d0d-b452-e83784b8e1f2/ko

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/156f694e-1090-48df-ad48-4122d3550912/ko