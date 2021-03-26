SEA Electric与桑顿新能源科技有限公司达成购买1000套电动商用车电池组交易。

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美国洛杉矶, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEA Electric，一家具有全球领导地位并拥有商用车电气化领域的秘密武器——专有SEA-Drive®技术的汽车技术公司，通过向长期技术合作伙伴桑顿新能源科技有限公司（Soundon New Energy Technology Co）购买1000套电动汽车电池来扩大其全球影响力。此次最新达成的交易紧随SEA Electric最近宣布的4200万美元股权融资消息之后。（完整背景和照片请见： https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 ）

自2012年以来，桑顿（Soundon）一直是SEA Electric的唯一电池供应商，两家公司在电动商用车领域的共同历程中开发了7种SEA-Drive®电池解决方案。通过此次新的合作，SEA Electric充分意识到桑顿电池和电动电子技术专业知识的成本效益以及生产效率。因此，他们正在加紧生产电池，并预计将于2021年第二季度完成交付。此项交易还可帮助SEA Electric实现千瓦时（kWh）单位成本大幅降低36％。

根据SEA Electric总裁兼创始人Tony Fairweather的介绍，桑顿不仅是创新和电池技术的世界级领导者，而且因其产品质量、准时交货和有竞争力的价格而获得高度评价。“我们与桑顿的长期合作是一次非常成功的商业旅程，我们期望在此过程中继续分享我们的全球成功。” 该首次1000套电池组中的大部分将用于美国市场，剩余的电池将用于SEA Electric在澳大利亚、新西兰和东南亚的库存，以及公司首次进入的欧洲市场。

SEA Electric的这项独有技术适配数百个OEM平台，此笔大单将分配给以下三大主要电动系统模型：

SEA-Drive ® 70 – 配备88千瓦时（kWh）

70 – 配备88千瓦时（kWh） SEA-Drive ® 100 – 配备101千瓦时（kWh）

100 – 配备101千瓦时（kWh） SEA-Drive® 120 – 配备138千瓦时（kWh）



桑顿的世界级制造工厂位于中国湖南省，占地8平方英里，使用结合机器人、高智能、高数字化和高自动化系统来整合一个全面的智能工厂解决方案。从严格的生产和环境管理到质量保证，该工厂拥有一流的设施，是新能源行业的领导者。

桑顿销售和营销副总裁Wu Peng评论说：“这是一个与SEA Electric合作的重要里程碑。这个1000套的电池订单不仅可以促进SEA Electric在全球范围内的巨大增长，而且还将桑顿定位为商用电动汽车出口市场的领导者。这是一个各方共赢的主张。”

随着新市场的大幅增长，SEA Electric最近宣布完成首次私募股权融资，总融资规模近4200万美元。这项投资的净收益将使SEA Electric得以巩固其商用车辆电气化市场领导企业的地位，同时为其大量的订单储备提供资金，并促进与运营商的更多试点项目。

SEA Electric的公司总部及主要领导层均位于洛杉矶，目前在五个国家经营业务，在所有市场的独立原始设备制造商（OEM）测试和服务运营里程超过100万英里。

SEA Electric目前与商用汽车OEM、经销商、运营商和装配商合作，推出一系列新型零排放卡车，并将按计划在今年交付1000多辆电动商用车。公司预计，到2023年底公司上路行驶的车辆将超过15000辆。

关于SEA Electric

全球汽车技术公司SEA Electric于2012年在澳大利亚成立，以其专有的电动系统技术（称为“SEA-Drive®”）服务世界各地城市运送和配送车队。

作为全球商用车辆电气化的市场领导者，SEA Electric的业务范围遍布全球，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、泰国、印度尼西亚和南非七国部署有产品，独立OEM测试和投入使用的国际运行里程总共超过100万英里。

该公司通过各子公司从事全球销售、售后和工程业务，而北美地区的装配能力最高，每年超过3万台。

关于桑顿新能源科技有限公司

桑顿新能源科技有限公司（Soundon New Energy Technology Co.）由中国领先的环保产业企业桑德集团（Sound Group）持有多数股权。桑顿是一家综合服务提供商，专门从事锂电池能源研发和集成解决方案。桑顿新能源位于中国湖南省湘潭市，致力于锂电池能源和电动系统解决方案的研究与生产。

联系人： Deb Pollack/Strategic Communications



(t) 805.320.9248 (e) deb@debpollack.com

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