SEA Electric 落實向桑頓新能源科技有限公司購買 1,000 個電動商用車電池組

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洛杉磯, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球汽車技術公司 SEA Electric 及其專有的 SEA-Drive® 技術（即公司在商用車電動化領域的領導地位背後的秘訣）向長期技術合作夥伴桑頓新能源科技有限公司購買 1,000 個電動車電池，藉此擴大其在全球的影響力。這項新安排緊隨 SEA Electric 最近宣佈的 4,200 萬美元股權融資消息。（完整背景資訊和照片載於： https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 ）



桑頓自 2012 年以來就是 SEA Electric 的唯一電池供應商，兩家公司在電動商用車領域的共同旅程中開發了 7 種 SEA-Drive® 電池解決方案。透過這項新合作關係，SEA Electric 將實現桑頓電池和電力電子技術專業知識的成本效益及提高其生產效率。因此，電池現正進行生產，預計將於 2021 年第二季完成交付。協議還允許 SEA Electric 實現將千瓦小時 (kWh) 的單位成本顯著降低 36%。

SEA Electric 總裁兼創始人 Tony Fairweather 表示，桑頓不僅是創新和電池技術的世界級領導者，而且以其產品質素、準時交貨和有競爭力的價格而受到高度評價。他說：「我們與桑頓的長期合作關係是一次非常成功的商業旅程，我們期望在此過程中繼續攜手在全球取得成功。」 最初的 1,000 個電池組中，大多數將投入美國市場，而剩餘的將用於 SEA Electric 在澳洲、新西蘭和東南亞的庫存，以及公司首次進入歐洲市場。

這筆大訂單涵蓋以下三大主要電力系統模型，而 SEA Electric 的專有技術可與數百個 OEM 平台匹配：

SEA-Drive ® 70 – 包含 88 千瓦小時 (kWh)

70 – 包含 88 千瓦小時 (kWh) SEA-Drive ® 100 – 包含 101 千瓦小時 (kWh)

100 – 包含 101 千瓦小時 (kWh) SEA-Drive® 120 – 包含 138 千瓦小時 (kWh)



桑頓的世界級製造業務位於中國湖南省，佔地八平方英里，並結合機器人技術、高智能、高數碼化和高度自動化的特點，從而整合全面的智能工廠解決方案。從嚴格的生產和環境管理到品質保證，設施一流並且是新能源行業的領導者。

桑頓銷售兼市場營銷副總裁 Wu Peng 評論說：「這是我們與 SEA Electric 夥伴關係的一個重要里程碑。接到 1,000 個電池組的訂單不僅促進了 SEA Electric 在全球的顯著增長，而且使桑頓成為商用電動汽車出口市場的領導者。這對所有人來說都是一宗成功生意。」

繼新市場大幅增長後，SEA Electric 最近宣佈已完成初始私募股權融資，總募集資金總額約為 4,200 萬美元。該投資的淨收益將使 SEA Electric 鞏固其作為商用車電動化市場領導者的地位，同時為其大量存貨提供資金並促進與營運商的更多試點計劃。

SEA Electric 的全球總部及主要領導層位於洛杉磯，目前在五個國家／地區開展業務，並在所有市場進行超過一百萬英里的獨立原始設備製造商（「OEM」）測試和服務中營運。

SEA Electric 目前與商用車 OEM、經銷商、營運商和裝配商合作，提供一系列新的零排放貨車，並計劃於今年交付 1,000 多輛電動商用車。公司預測到 2023 年底，道路上將有超過 15,000 輛此類汽車。

關於 SEA Electric

全球汽車技術公司 SEA Electric 於 2012 年在澳洲成立，為世界各地的城市運輸和配送車隊創造其專有的電力系統技術（稱為 SEA-Drive®）。

SEA Electric 在全球獲公認為商用車電動化領域的市場領導者，在全球佔有一席位，在美國、加拿大、澳洲、新西蘭、泰國、印尼和南非等七個國家擁有超過一百萬英里的獨立 OEM 測試和服務中的國際營運。

公司的全球銷售、售後和工程業務遍及所有子公司，而北美擁有最大的 SEA Electric 裝配能力，每年裝配超過 30,000 輛汽車。

關於桑頓新能源科技有限公司

桑頓新能源科技有限公司由中國領先的環境保護行業企業桑德集團所擁有。桑頓是一家綜合服務供應商，專門從事鋰電池能源的研發和整合解決方案。桑頓新能源公司位於中國湖南湘潭，致力鋰電池能源和電力系統解決方案的研究與生產。

聯絡人 : ﻿Deb Pollack/Strategic Communications



(t) 805.320.9248 (e) deb@debpollack.com

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