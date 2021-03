English Finnish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 26.3.2021 klo 11.50 (CET)

Savosolar Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Savosolar Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020, on julkaistu.

Yhtiö on 22.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa tilikaudelta 2020 tiedottanut mahdollisesta käyttöpääoman riittävyyteen liittyvästä riskistä. Vastaava riski sisältyy myös vuosikertomukseen 2020. Tämän johdosta tilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta 2020 sisältyy toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennaista epävarmuutta koskeva kirjaus:

”Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen ja toimintakertomuksen kohtaan ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”, jonka mukaan yhtiö ei voi olla varma käyttöpääoman riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Tämä osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.”

Vuosikertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.savosolar.com osiossa Uutiset ja media, Vuosikertomukset ja se on myös tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 26.3.2021 klo 11.50 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



