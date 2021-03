Umicore publie son rapport annuel intégré 2020

English French Dutch

Relever les défis

“Malgré les graves perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, Umicore a enregistré sa meilleure performance financière à ce jour. Ces résultats soulignent le bien-fondé de notre stratégie ainsi qu’une performance remarquable chez Recycling, aidée par les prix exceptionnellement élevés des métaux platinoïdes, et la résilience de l’ensemble de nos opérations. lls reflètent également la flexibilité et l'engagement de nos équipes pour s'adapter aux conditions difficiles et continuer à servir nos clients avec diligence. La pandémie de 2020 a engendré des défis inattendus pour notre cadre de vie et de travail. Notre priorité s’est immédiatement portée sur le bien-être de nos employés et des communautés dans lesquelles nous opérons. Nous tenons à remercier les employés d’Umicore pour leur caractère, leur solidarité et leur courage durant la pandémie.” Marc Grynberg, CEO.

Umicore publie aujourd’hui son Rapport Annuel Intégré 2020. Ce rapport offre une vision complète et intégrée des performances économiques, financières, environnementales, sociales et de la chaîne de valeur d'Umicore en 2020. Il donne un aperçu de la mise en œuvre réussie de la stratégie Horizon 2020 d'Umicore et de la réponse d'Umicore au COVID-19.

Le rapport annuel intégré d’Umicore utilise le cadre de reporting des normes GRI et les critères « Essentiels » (Core). Le rapport continue de mettre l'accent sur les éléments qui animent les activités d'Umicore et se focalise plus particulièrement sur l'innovation, les produits et services durables d'Umicore, ainsi que la valeur qu'Umicore apporte à la société. Le rapport illustre également la manière dont les objectifs d'Horizon 2020 d'Umicore ont contribué aux objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies.

Le Rapport Annuel Intégré 2020 est le premier rapport d’Umicore dans le cadre de sa transition vers une commnunication « en priorité en ligne » : l’intégralité du rapport peut être consulté en ligne dans les trois langues de publication (anglais, français ou néerlandais) sur annualreport.umicore.com où des récits des principaux événements de l'année sont également disponibles. Ce rapport marque également le premier dépôt iXBRL des états financiers d'Umicore au format électronique unique européen (ESEF).





À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 des revenus (hors métaux) de € 3,2 milliards (chiffre d'affaires de € 20,7 milliards) et emploie actuellement environ 10.800 personnes.