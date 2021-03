Umicore publiceert geïntegreerd jaarverslag 2020

English French Dutch

Uitdagingen aangaan



“Ondanks de ernstige verstoringen veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, zette Umicore haar beste financiële prestatie ooit neer in 2020. Dit toont de verdiensten aan van onze strategie, met een recordprestatie in het segment Recycling dankzij een uitzonderlijke prijsomgeving voor de platinagroep metalen, en de algemene veerkracht van onze bedrijfsactiviteiten. Het toont ook de wendbaarheid en de toewijding aan van onze teams om zich aan te passen aan uitdagende omstandigheden terwijl ze onze klanten met onvermoeide ijver blijven bedienen. De pandemie die in 2020 uitbrak, heeft plotse uitdagingen met zich meegebracht voor onze leef- en werkomgeving. Onze onmiddellijke prioriteit was het welzijn van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We willen de werknemers van Umicore bedanken voor hun positieve instelling, solidariteit en kracht tijdens de pandemie.” Marc Grynberg, CEO.

Umicore heeft vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het rapport biedt een allesomvattend en geïntegreerd overzicht van Umicore’s economische, financiële, milieu, waardeketen -en sociale prestaties in 2020. Het biedt inzicht in Umicore’s succesvolle uitvoering van haar Horizon 2020 strategie en Umicore’s antwoord op COVID-19.

Het geïntegreerd jaarverslag van Umicore werd opgesteld in lijn met het GRI-rapporteringskader: core option. Het rapport blijft focussen op de onderliggende drijfveren van Umicore’s activiteiten maar gaat ook dieper in op innovatie, Umicore’s duurzame producten en diensten, en de waarde die Umicore creëert voor de maatschappij. Het rapport illustreert ook hoe Umicore’s Horizon 2020-doelstellingen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Het jaarverslag 2020 is het eerste jaarverslag van Umicore in haar overgang naar "digital first"-communicatie: het volledige verslag zal online doorbladerbaar zijn in de drie talen waarin het wordt gepubliceerd (Nederlands, Engels en Frans) op annualreport.umicore.com , waar ook de verhalen achter de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar beschikbaar zijn. Dit verslag markeert ook de eerste iXBRL-indiening van de financiële staten van Umicore onder het European Single Electronic Format (ESEF).







Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en heeft 10.800 mensen in dienst.