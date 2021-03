English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 26.3.2021 klo 12.30 (CET)

Savosolar on voittanut tarjouskilpailun aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:lle Saksassa

Savosolar Oyj on valittu neuvottelemaan aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevasta sopimuksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:lle Saksassa. Toimituksen kokonaisarvo on yli 2,1 miljoonaa euroa. Sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet, ja osapuolet pyrkivät saattamaan ne päätökseen muutaman viikon aikana. Toimitussopimuksen valmistuttua järjestelmän toimitus alkaa kesän 2021 jälkeen.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: "Olemme erittäin tyytyväisiä, että Lemgo näki ratkaisumme vastaavan parhaiten heidän tarpeisiinsa ja valitsi Savosolarin neuvottelemaan aurinkolämpölaitoksensa toimituksesta. Tämä osoittaa, että määrätietoinen työmme Saksan teollisen kokoluokan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla maksaa takaisin. Ensimmäinen Saksan referenssimme Ettenheimissa aloitti toimintansa syksyllä 2020 ja nyt kyseessä on noin viisi kertaa suurempi järjestelmätoimitus. Saksan lämmitysmarkkinan potentiaali on suuri Savosolarin kannalta, kun monet kaupungit ja kunnat sekä teolliset toimijat etsivät kestäviä ja puhtaita lämmitysratkaisuja hiilen polttamisen sijaan. Savosolar on valmis vastaamaan sekä tähän kysyntään että asiakkaiden korkeisiin odotuksiin."

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 26.3.2021 klo 12.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



