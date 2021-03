Budget du Québec : Mesures supportant la stratégie des minéraux critiques et stratégiques

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) soutient les annonces du gouvernement favorisant le développement de l’exploration minière responsable. Le Québec s’engage ainsi dans un passage vers une économie plus verte, visant la réduction de l’empreinte environnementale de l’ensemble des activités humaines.



Dans ce but, le budget présenté introduit deux mesures précises :

Incitatif à la mise en valeur des projets de métaux critiques et stratégiques (MCS);

Mesure budgétaire supportant l’implantation du programme de certification en exploration minière.

L’incitatif pour les MCS s’appliquera aux dépenses précédant la décision d’aménagement et de mise en production du gisement. Les dépenses admissibles seront celles concernant les études de procédés, la caractérisation du minerai à traiter et le choix du mode de traitement permettant un taux de récupération optimal.

« La mise en valeur des substances minérales est parfois plus longue et parsemée de défis importants, particulièrement dans le cas des minéraux critiques et stratégiques. La caractérisation de ces gisements et de ces substances, quant aux procédés de traitement, pose des enjeux importants. Les risques associés, l’absence de technologie et l’imprévisibilité des marchés rendent la recherche et le développement de MCS moins attrayants pour les investisseurs et conséquemment, pour les entreprises minières. L’ajout d’un incitatif à l’étape de la mise en valeur des projets favorisera l’innovation et supportera les sociétés d’exploration minière voulant se tailler une place dans ce créneau d’avenir » a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d’administration de l’AEMQ.

L’Association souligne le support du gouvernement à l’exploration minière responsable, par la mise en place d’une mesure visant l’implantation et le maintien d’une certification reconnue et crédible. La certification UL ECOLOGO® pour l’exploration minière est la première initiative de ce genre dans notre secteur d’activité.

« Les études sur le sujet tendent à démontrer qu’au-delà d’un meilleur accès au financement, l’adhésion des entreprises à une certification favorise l’amélioration du climat de travail et la motivation des employés, l’attrait en tant qu’employeur, la planification stratégique et la gestion des risques. Les entreprises certifiées seraient aussi mieux préparées en cas de modifications législatives et bénéficieraient de meilleures relations avec les différentes parties prenantes, contribuant ainsi à l’acceptabilité sociale des projets et de meilleurs délais de réalisation » a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise.

