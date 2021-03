Pour la deuxième année consécutive, mdf commerce se place dans la référence annuelle Women Lead Here du Globe and Mail en matière de diversité des genres parmi les hauts dirigeants

English French

mdf commerce est fier de la diversité des genres au sein de son équipe de direction,

une force incontestable pour mener à bien son ambitieux plan de transformation



MONTRÉAL, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des solutions de technologies du commerce SaaS, est heureux d'annoncer qu'il s'est mérité une place dans la liste du rapport 2021 Report on Business Women Lead Here, une référence éditoriale annuelle visant à mettre en lumière la diversité des genres au sein des directions d’entreprises canadiennes. Avec près de 50% de leaders s’identifiant comme femmes au sein de son équipe de direction, mdf commerce peut compter sur des exécutifs solides, dévoués et expérimentés pour poursuivre les plans de croissance accélérée de la compagnie.



Établie en 2020 par le magazine Report on Business, l'initiative Women Lead Here met en application une méthodologie de recherche exclusive pour déterminer les entreprises canadiennes présentant le plus haut degré de diversité entre les sexes parmi les hauts dirigeants.

« mdf commerce est fier de reconnaître l'immense valeur ajoutée de la diversité au sein de sa main-d'œuvre », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Mériter une place aussi respectable sur la référence Women Lead Here du Globe and Mail pour deux années consécutives témoigne de notre volonté fondamentale de recruter les leaders les plus qualifiés que nous pouvons trouver pour renforcer nos équipes, contribuant ainsi à la transformation majeure de la compagnie tout en puisant dans l'énorme potentiel de chaque membre de la famille de mdf commerce ».

Pour le classement 2021, Report on Business a mené une analyse journalistique de près de 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse, évaluant le ratio de hauts dirigeants s’identifiant comme femme par rapport à ceux s’identifiant comme homme au sein des trois plus hauts niveaux de direction. Les données recueillies ont été soumises à une formule pondérée qui tenait également compte de la performance de l'entreprise, de la diversité et de l'évolution d'une année à l'autre.

Au total, 71 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here 2021, avec une moyenne combinée de 44% des postes de direction occupés par des personnes s’identifiant comme femme.

La liste complète des entreprises lauréates de Women Lead Here 2021 se trouve dans le numéro d'avril du magazine Report on Business, distribué avec le Globe and Mail le samedi 27 mars et en ligne dès maintenant sur tgam.ca/WomenLeadHere.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99705bfe-7f02-4e30-86cb-abc797197d86