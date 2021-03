Årsrapport – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger

Samtlige afdelinger - på nær Globale Aktier Min. Risiko AKK KL - gav moderat positive afkast i 2020. Vores forventninger om positive afkast for fondene blev dermed delvist indfriet. For Globale Aktier Min. Risiko AKK. KL er afkastafvigelsen til sammenligningsindekset i den høje ende, men ligger dog inden for rammerne af det forventede.



2020 har været et år præget af usædvanligt store udsving på de finansielle markeder som følge af COVID-19 og de medfølgende nedlukninger af økonomierne verden over. I første kvartal var der store fald på tværs af både aktier og obligationer. For at modvirke de økonomiske konsekvenser ved nedlukning lempede centralbanker og regeringer verden over penge- og finanspolitikken. Tiltagene, som bestod af rentesænkninger, store opkøbsprogrammer af obligationer og finanspolitiske hjælpepakker, gav medvind til de finansielle markeder.

Globale aktier, målt ved MSCI ACWI, steg cirka syv procent i løbet af året - målt i danske kroner. Det skal ses i lyset af første kvartals fald på cirka 29%, der blev pænt opvejet at de efterfølgende kvartalers samlede stigning på cirka 48%. Obligationskurserne var ligeledes præget af store udsving i 2020, men obligationerne endte året med positive afkast som følge af rentefald og fald i kreditpræmierne. Året sluttede med vaccinegodkendelser og afklaring af både Brexit og det amerikanske præsidentvalg. Alle tre begivenheder gav yderligere medvind til aktier og obligationer med kreditrisiko.

I hovedtræk kan udviklingen i Værdipapirfonden Sparindex opsummeres således:

Afkastet for fondens aktieafdelinger blev på mellem -4,95 % og 7,25 %

Afkastet for fondens blandede afdelinger blev på mellem 1,94 % og 3,65 %

Fondens formue var ved udgangen af 2020 på ca. 2.373 mio. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev på 27 mio. kr.



