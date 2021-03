Befimmo SA : Convocation aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021

English French Dutch

Les Actionnaires de Befimmo SA sont invités à assister aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le 27 avril 2021 à partir de 10h30.

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes, les Actionnaires ne pourront pas participer physiquement aux Assemblées et pourront exercer leurs droits uniquement en votant par correspondance ou par procuration. Afin de permettre aux Actionnaires de participer à ces Assemblées dans les meilleures conditions, les Assemblées seront retransmises en direct selon les modalités prévues dans la convocation. En fonction de l’évolution de la situation Covid-19 et des règles applicables dans les prochaines semaines, la Société se réserve le droit de modifier ces modalités de participation par le biais d’un communiqué de presse et sur le site internet de la Société www.befimmo.be.



L’ensemble des documents relatifs à ces Assemblées sont mis à disposition sur le site internet de la Société (www.befimmo.be/fr/investisseurs/assemblees-generales) :



Ordres du jour ;

Procurations ;

Formulaires de vote par correspondance ;

Les formalités pratiques de participation aux Assemblées sont décrites dans les ordres du jour.

Dès ce jour, le Rapport Financier Annuel 2020 est disponible sur le site internet de la Société (www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/rapports-annuels).







