Californisk storkunde opgraderer til FastPass V4

Vores team i Nordamerika har indgået aftale med en af vore store nuværende kunder om opgradering til FastPass V4. Opgraderingen indeholder samtidigt øget funktionalitet, som har resulteret i en pæn købsordre.

Da kunden arbejder indenfor forsvar- / sikkerhedssektoren ønskes anonymitet. Kunden har i forbindelse med skiftet til FastPass V4 ønsket at benytte nye betalbare autentifikations metoder for derved at gøre selvbetjeningsløsningen endnu sikrere.

Der offentliggøres ikke finansielle informationer om ordren, og den ændrer ikke selskabets årsforventning.





