Ecoslops: Em breve, instalação de uma primeira unidade “Scarabox“ na República dos Camarões para reciclagem de óleo automotivo usado e resíduos petrolíferos, transformando-os em novos combustíveis produzidos localmente

Paris, 25 de março de 2021

A Ecoslops tem o prazer de anunciar a assinatura de um primeiro contrato de venda da sua “Scarabox®“, unidade conteinerizada para a reciclagem de óleo automotivo e resíduos petrolíferos.

Esse contrato foi assinado com a empresa camaronesa Valtech Energy, que pertence ao grupo SCIN (mais de 400 empregados nos setores de Obras e Serviços Públicos, transporte e meio ambiente), dirigida por Ismaël NJoya, empresário camaronês estabelecido no país. Em 2020, a Valtech Energy inaugurou com sucesso uma instalação MARPOL de recebimento de resíduos petrolíferos marítimos na zona portuária de Kribi, novo porto em águas profundas dos Camarões, inaugurado em 2019. A Valtech Energy considera um desenvolvimento lógico a possibilidade de aperfeiçoar sua capacidade de tratamento de resíduos e de aumentar sua produção de produtos energéticos, graças à solução de economia circular proposta pela Ecoslops.

O contrato inclui o fornecimento de equipamento, pronto para uso, e uma licença de operações com assistência técnica garantida pela Ecoslops por um período de 8 anos.

A entrega da unidade está prevista para o mês de outubro de 2021, com um início de operações antes do fim do ano. Ela está condicionada à obtenção do financiamento com os bancos tradicionais do grupo SCIN, que demonstraram um grande interesse pelo projeto.

Camarões gera cerca de 70.000 toneladas de óleos usados ao ano (caminhões, ônibus, carros, etc.) e também importa produtos energéticos fósseis, em especial combustível para sua indústria. Essa unidade permitirá um uso real dos resíduos perigosos e poluentes, ao mesmo tempo que atenderá às indústrias de produtos energéticos (com a mesma qualidade dos importados, mas, desta vez, produzidos nos Camarões). A capacidade de produção de cerca de 7.000 toneladas ao ano, ou seja, 10% do mercado, permite prever outros desenvolvimentos no mesmo mercado.

Com o início efetivo desta nova atividade como fornecedora de soluções circulares (venda de equipamentos com licença plurianual), a Ecoslops confirma a sua razão de ser: “contribuir para a transição energética e para a preservação do ambiente através da inovação, permitindo preservar os estoques de matéria-prima e evitar a poluição”.

A Scarabox® pretendese desenvolver rapidamente em um mercado potencial global de várias centenas de unidades, com a expectativa de uma notável aceleração a partir de 2022, tornando-se uma atividade essencial do grupo Ecoslops e complementando sua atividade de construção/operação de micro refinarias por conta própria. Essa nova solução conteinerizada se beneficia com a experiência acumulada pela empresa e suas equipes nas instalações Sines, em Portugal, onde já tratou mais de 100.000 toneladas de resíduos de hidrocarbonetos desde 2015.

Vincent Favier, presidente diretor-geral da Ecoslops, declarou: “Estamos muito satisfeitos em ver a concretização do desenvolvimento dessa nova tecnologia que, primeiramente, trará o benefício da redução da poluição não controlada de óleo automotivo usado em muitos países. Constatamos haver um grande interesse na Scarabox® e, agora, estamos prontos para uma difusão mais ampla dessas unidades em todo o mundo. A primeira unidade instalada em Camarões e adquirida pela Valtech Energy será a vitrine global que permitirá uma real aceleração dessa nova atividade, juntamente com nossas micro refinarias que desenvolvemos. Contamos com a rápida concretização das cartas de intenções assinadas e das demais manifestações de interesse geradas no último ano. O objetivo é atingir gradualmente um crescimento acelerado, chegando em torno de 5 a 10 unidades instaladas por ano nos próximos 5 anos. Enfim, a industrialização das Scarabox® é um assunto que nos interessa muito. Pretendemos continuar reforçando nossa atividade de construção na França, aumentando nossa presença para manter uma elevada capacidade de resposta e operações de qualidade irrepreensível."

