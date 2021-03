English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 mars 2021 (18h00)

ADLPartner / ADLPerformance :

PROGRESSION DES RESULTATS EN 2020

Chiffre d’affaires de 139,3 M€ en hausse de 0,5 %

Résultat opérationnel en croissance de 21 % à 9,3 M€, soutenu par le développement d’un modèle résilient face à la crise

Dividende proposé de 0,81 € par action

Ambition 2025 : poursuivre la croissance diversifiée et devenir un leader européen du data marketing cross-canal

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe ADLPerformance, déclare : « Nos résultats 2020 traduisent la solidité de notre Groupe, en particulier en période de crise. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 0,5 % et un résultat net part du Groupe en croissance 24 %, nous montrons la résilience de notre modèle diversifié. Ces résultats illustrent également le succès de la dynamique de transformation du Groupe qui, grâce à notre nouvelle organisation commerciale transverse, permet de stimuler le développement de nos filiales et des sociétés qui nous rejoignent.

Après avoir acquis l’an passé trois sociétés dans le domaine du marketing digital, nous souhaitons poursuivre en 2021 notre dynamique de croissance externe via l’acquisition de sociétés aux compétences et expertises complémentaires, à l’instar de notre récente prise de participation dans le media-agence intégrée « Grand Mercredi », spécialiste de la population senior.

Nous avons entrepris un développement important de nos activités avec l’ambition de devenir un leader européen du data marketing cross-canal à l’horizon 2025. La puissance de nos ressources financières conjuguée à l’accroissement de nos capacités nous permettront de bénéficier d’un effet de levier important sur le développement de notre Groupe. »

FAITS MARQUANTS

En dépit de la crise sanitaire et de l’arrêt annoncé de la commercialisation des offres sous la marque France Abonnements, le Groupe a réussi à maintenir en 2020 une légère croissance de son chiffre d’affaires. La mise en œuvre d’une nouvelle organisation commerciale en pôles a notamment permis de favoriser le développement des offres pour chaque marché.

Dans ce contexte, les activités à portefeuille ont montré leur résilience et leur capacité à rebondir. Après un 2ème trimestre fortement impacté par le premier confinement, les activités Magazines ont enregistré au second semestre une reprise importante des recrutements d’abonnements en partenariat, permettant de stabiliser le portefeuille d’abonnés actifs à durée libre à 2,7 millions d’unités. Les activités Assurances ont poursuivi leur croissance (+ 9 %) contribuant à développer le portefeuille d’assurés, générateur de revenus récurrents.

Les activités de Marketing Digital (conseil et services marketing), qui représentent désormais 37 % du chiffre d’affaires consolidé, ont affiché une croissance de 20 % de leur marge brute (31 M€), essentiellement liée au dynamisme de la filiale Converteo, acteur de référence du conseil en stratégie data et digital. Les activités de services marketing, freinées par l’impact de la crise sanitaire, ont été renforcées avec l’intégration des trois acquisitions réalisées au cours de l’exercice: i) le rachat en janvier des actifs de la société Ividence, adtech spécialisée en native advertising programmatique dans les newsletters médias, ii) la prise d’une participation majoritaire en juillet dans AWE, agence de marketing digital BtoB, et iii) le rachat des actifs en août de la société Pschhh, agence de planning stratégique et de création.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé1 s’établit à 139,3 M€, en croissance de 0,5 % par rapport à 2019, tandis que le Volume d’Affaires Brut2 est stable à 287,5 M€.

Le résultat opérationnel s’élève à 9,3 M€ en progression de 21 % par rapport à l’exercice 2019 qui avait été négativement impacté par une provision pour restructuration liée aux mesures de recentrage des activités magazines. En 2020, la progression du résultat d’ADLPartner SA, la nouvelle réduction de la perte de la filiale ADLP Assurances et la contribution croissante de la filiale Converteo ont permis de compenser la stabilité du résultat de la filiale espagnole et les moindres performances des filiales en services marketing.

Après prise en compte d’une charge d’impôt en progression (2,9 M€), le résultat net consolidé atteint 6,2 M€ en 2020, en progression de 19% par rapport à 2019.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 6,5 M€, soit un taux de marge nette de 4,7 %, contre 3,8 % en 2019.

Données consolidées - en M€ 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 139,31 138,64 + 0,5 % Résultat opérationnel

En % CA 9,31

6,7% 7,67

5,5% + 21,4 % Résultat net de l’ensemble consolidé

En % CA 6,21

6,7% 5,23

5,5% + 18,6 % Résultat net part du groupe

En % CA 6,49

4,7% 5,24

3,8% + 23,9 %

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020 s’établissent à 23,1 M€, en progression de 0,5 M€ par rapport au 31 décembre 2019, tenant compte principalement du résultat de l'exercice (+6,5 M€), de la distribution du dividende exceptionnel versé en décembre 2020 (-1,8 M€), de l’impact de la prise de contrôle de AWE (-4,8 M€) et de l’impact des variations de périmètre de consolidation (+1,2 M€).

La trésorerie nette du Groupe progresse de 13 M€ à 42,0 M€ au 31 décembre 2020, contre 29,0 M€ au 31 décembre 2019. Cette progression reflète la croissance du Groupe (organique et externe), la forte augmentation des activités Magazines en fin de période et la spécificité de son modèle économique qui évolue à BFR négatif. La dette financière s'élève à 13,3 M€, contre 6,8 M€ au 31 décembre 2019 ; elle est principalement constituée des engagements de rachat de la participation minoritaire dans Converteo et dans AWE.

L’actif net réévalué3 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d’abonnements à durée libre actifs, progresse de 1,8 % pour s’établir à 130,9 M€ au 31 décembre 2020 (soit 33 € par action, hors auto-détention). Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

PERSPECTIVES

Les résultats de l’exercice 2020 confirment la pertinence de la stratégie du Groupe pour diversifier ses marchés et maintenir sa dynamique de croissance. Le Groupe continue à optimiser ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s’appuie parallèlement sur ses importantes ressources financières pour renforcer durablement sa place d’acteur majeur du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe. Confiant dans ses perspectives, le Groupe ADLPerformance se fixe pour objectif de devenir un leader européen du data marketing cross-canal en 2025.

DIVIDENDE

Tenant compte de l’absence de dividende ordinaire versé en 2020, du versement d’un dividende exceptionnel de 0,45 € par action le 18 Décembre 2020, et de sa confiance dans l’avenir, le conseil d’administration d’ADLPartner soumettra au vote de l’Assemblée générale du 18 juin 2021 le versement, le 25 juin 2021, d’un dividende de 0,81 € par action.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés 2020 ont été arrêtés le 26 mars 2021 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2020, le 16 avril 2021, après bourse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021, le 28 mai 2021, après bourse.

ADLPartner / ADLPerformance en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPerformance conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 500 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

3 L’Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d’Abonnements à Durée Libre actifs. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.





