EssilorLuxottica : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020

English French Italian

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020

Charenton-le-Pont, France (le 26 mars 2021 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2020 dans les conditions requises par la règlementation en vigueur. Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2021 sous le numéro d’enregistrement D.21-0199.

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :

a) le Rapport financier annuel, dont :

les Comptes annuels de la société EssilorLuxottica,

les Comptes consolidés du Groupe,

le Rapport de gestion et la Déclaration de performance extra-financière, respectivement visés aux articles L.225-100 et L-225-102 du Code de Commerce,

l’attestation des personnes responsables du Document d’enregistrement universel,

les Rapports des Commissaires aux comptes sur les Comptes annuels et sur les Comptes consolidés,

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;



b) le Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de Commerce.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site institutionnel d’EssilorLuxottica : www.essilorluxottica.com.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations investisseurs EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

Pièce jointe