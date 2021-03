Ordinær generalforsamling i North Media A/S fredag den 26. marts 2021 - resumé

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 15-2021

26. marts 2021





Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2020 blev godkendt.

I ledelsens beretning tilkendegav bestyrelsesformanden, at selskabet i 2020 opnåede det bedste driftsresultat i virksomhedens 56-årige historie.

Omsætningen blev uændret 1.045 mio. kr., idet tocifret vækst i North Media Online og Bekey opvejede et forventet lille fald i FK Distributions omsætning.

EBIT før særlige poster blev 240 mio. kr., en fremgang på 74 mio. kr. fra 2019. Fokus var uændret på indtjening og optimeringer, og alle virksomheder forbedrede resultaterne.

Nettoresultatet steg 49% til 307 mio. kr. Heri indgår et værdipapirafkast på 155 mio. kr.

Kapitalberedskabet blev styrket, blandt andet i kraft af pengestrømme fra driften på 219 mio. kr.

Bestyrelsesformanden gennemgik den nye strategi, som tager udgangspunkt i en opdeling af North Media i to forretningsområder: Forretningsområdet Last Mile rummer FK Distribution, en stærk og veldrevet valuevirksomhed med en attraktiv og rimelig forudsigelig indtjening. Forretningsområdet Digital Services rummer p.t. vækstvirksomhederne BoligPortal, Ofir og Bekey, som forventes at vokse med niveauet 20% årligt i perioden 2022-2023 og forbedre indtjeningen og nå en overskudsgrad på 25% i 2023. North Media har afsat op til 200 mio. kr. til at tilkøbe nøje udvalgte virksomheder til primært Digital Services for at sætte ekstra fart i værdiskabelsen.

Hvis vækst- og indtjeningsmålene nås, er bestyrelsens ambition at foreslå årlige udbytter på 5,00 kr. pr. aktie for 2021, 2022 og 2023.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelse og direktion decharge samt godkendte bestyrelsens indstilling om, at der udbetales et udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2020.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 25.000.000,00 blev forlænget indtil den 25. marts 2026, og vedtægterne blev ændret i overensstemmelse hermed. Den foreslåede vedtægtsændring, hvor dagsordenens punkt vedrørende meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion fremover udgår, blev godkendt af generalforsamlingen.

Hele den siddende bestyrelse blev genvalgt: Mads Dahl Møberg Andersen, Richard Bunck, Ulrik Holsted-Sandgreen, Thomas Weikop, Ulrik Falkner Thagesen og Ole Borch. Derudover valgtes Ann-Sofie Østberg Bjergby som nyt bestyrelsesmedlem.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev, som foreslået af bestyrelsen, genvalgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Borch som formand og Richard Bunck som næstformand.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Ole Borch, der kan kontaktes på telefon 25 18 35 55.





Med venlig hilsen

North Media A/S

Ole Borch

Bestyrelsesformand