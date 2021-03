Agromart et Sollio font face à un recours collectif pour atteinte à la vie privée

English French

LONDON, Ontario, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une demande de recours collectif a été déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario contre Sollio Agriculture L.P. (Sollio) et Agronomy Company of Canada (Agromart) à la suite d'une cyberattaque survenue le 27 mai 2020 ou aux alentours de cette date (l'Atteinte à la vie privée). Cette demande est présentée au nom des résidents du Canada dont les renseignements personnels ont été recueillis et stockés dans les systèmes informatiques des défendeurs, et qui ont été compromis ou consultés lors de l'Atteinte à la vie privée.



Suite à cette violation de la vie privée, les comptes bancaires des plaignants ont été compromis.

La demande allègue que les pirates ont pu pénétrer dans les systèmes informatiques d'Agromart et de Sollio parce que leurs systèmes de cybersécurité étaient inférieurs aux normes. Les pirates ont ensuite extrait les renseignements personnels confidentiels et sensibles de milliers d'agriculteurs canadiens et les ont rendus accessibles à des acteurs malveillants du Web invisible ou clandestin. La demande prétend que les nombreux renseignements personnels que les défendeurs ont acquis auprès de leurs clients, puis stockés de manière négligente, dépassent la quantité d'informations qui est raisonnablement nécessaire pour leurs activités.

La demande allègue que Sollio et Agromart ont fait preuve de négligence, ont porté atteinte à la vie privée des membres du recours collectif projeté et ont violé diverses obligations légales, ce qui a conduit à l'Atteinte à la vie privée.

À la suite de l'Atteinte à la vie privée, la demande affirme que les renseignements personnels des membres du recours collectif projeté ont été compromis et qu'ils ont subi des dommages. Ce recours collectif vise à obtenir une indemnisation pour les pertes que les membres qui l'ont formé ont subies en raison de l'Atteinte à la vie privée.

La demande de recours collectif est représentée par Foreman & Company Professional Corporation et Waddell Phillips Professional Corporation. Bien qu'aucune action ne soit requise pour l'instant de la part des membres du recours collectif projeté, quiconque souhaite obtenir plus de renseignements ou recevoir des mises à jour directes ou des notifications approuvées par le tribunal peut demander à être ajouté à une liste de réclamants potentiels en envoyant un courriel à classactions@foremancompany.com.

Personnes-ressources :

Jonathan Foreman, Foreman & Company Professional Corporation

519-914-1175

jforeman@foremancompany.com

Margaret Waddell, Waddell Phillips Professional Corporation

1-800-430-3107

marg@waddellphillips.ca