Stibo DX bermitra dengan Sophi.io untuk memperkuat otomatisasi pada Platform Publikasi CUE

TORONTO, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX dan Sophi.io bermitra untuk mengintegrasikan Sophi, alat otomatisasi, prediksi, dan optimalisasi The Globe and Mail, ke dalam platform publikasi Stibo DX, CUE. Sophi akan menjadi ekstensi native dalam antarmuka pengguna CUE.

“Sebagai platform publikasi yang terbuka dan memungkinkan perluasan, CUE dapat diintegrasikan dengan berbagai alat terbaik di kelasnya. Salah satu contoh nyatanya adalah mesin AI Sophi milik The Globe and Mail, yang telah menjadi pelanggan Stibo DX sejak lama. Dengan Sophi, pengguna CUE dapat mengambil keputusan kontan yang lebih cerdas berdasarkan data dan wawasan real-time,” ujar Mark van de kamp, Chief Innovation Officer Stibo DX.

Sophi.io adalah rangkaian solusi AI, meliputi Sophi Automation , yang mengkurasi konten untuk mengoptimalkan halaman web secara otonom, serta Sophi Analytics , yang menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi berbagai stasiun berita dan penerbit konten. Tim Sophi mengembangkan Sophi Score kustom bagi setiap klien agar setiap konten dapat mencerminkan nilai yang dikontribusikan terhadap hasil bisnis tujuan pelanggan dengan tepat, seperti peningkatan konversi, loyalitas, dan interaksi. Semua kemampuan akan segera hadir bagi basis pelanggan global Stibo DX dalam bentuk ekstensi add-on yang bebas hambatan.

“Sebagai penerbit yang telah bekerja sama dengan Stibo DX selama bertahun-tahun, The Globe and Mail memahami kebutuhan Stibo DX dan pelanggannya,” ujar Phillip Crawley, Publisher dan CEO The Globe and Mail. “Kemitraan baru antara Stibo DX dan Sophi ini dibangun di atas pemahaman tersebut, menawarkan analitik otomatisasi dan prediktif canggih kepada para pelanggan CUE di seluruh dunia, mulai dari organisasi media hingga merek yang berfokus pada konten.”

“The Globe and Mail telah menjadi pelanggan setia Stibo DX selama lebih dari dua dekade. Kemitraan dalam dimesi baru ini dibangun berdasarkan dasar yang kokoh,” ujar van de Kamp. Pada tahun 2017, The Globe menjadi tuan rumah konferensi pengguna Stibo DX di kantor pusat Toronto, Kanada.