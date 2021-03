Stibo DX, Sophi.io와 제휴 맺고 CUE 퍼블리싱 플랫폼 자동화 강화

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

캐나다 토론토, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io는 Stibo DX와 제휴를 맺고 The Globe and Mail의 자동화, 예측 및 최적화 툴인 Sophi를 Stibo DX의 퍼블리싱 플랫폼 CUE에 통합한다. Sophi는 앞으로 CUE의 사용자 인터페이스 내에서 native extension이 된다.



Stibo DX 최고혁신책임자 Mark van de Kamp는 “CUE는 개방성과 확장성을 갖춘 퍼블리싱 플랫폼으로 최고 수준의 다양한 툴과 통합되었다. Stibo DX의 오랜 고객사인 The Globe and Mail이 만든 Sophi AI 엔진이 대표적이다. Sophi는 앞으로 CUE 이용자가 실시간 데이터와 인사이트에 기반해 더욱 스마트판 콘텐츠 관련 결정을 내일 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

Sophi.io는 AI 솔루션 제품군으로 콘텐츠를 자동으로 큐레이션, 웹페이지를 최적화하는 Sophi Automation , 뉴스룸과 콘텐츠 퍼블리셔를 대상으로 의사 결정을 지원하는 Sophi Analytics 등이 포함된다. Sophi 개발팀이 모든 고객사와 함께 개발한 커스텀 Sophi Score는 콘텐츠가 구매 전환율, 충성도, 참여도 증가 등 이용자의 비즈니스 성과에 기여하는 가치를 제대로 반영할 수 있도록 한다. 이러한 모든 기능은 앞으로 Stibo DX의 글로벌 고객층을 대상으로 부가기능 확장 형태로 원활하게 제공될 예정이다.

The Globe and Mail 발행인 겸 CEO인 Phillip Crawley는 “지난 수 년간 Stibo DX와 협업해 온 퍼블리셔인 The Globe and Mail은 Stibo DX, 그리고 이 회사 고객들의 니즈를 모두 파악하고 있다”면서 “Stibo DX와 Sophi 가 맺은 새로운 파트너십 역시 이와 같은 이해에 바탕을 두고 있으며, 양측 제휴를 통해 미디어 기업부터 콘텐츠 중심 브랜드에 이르기까지 전 세계 CUE 사용자를 대상으로 사용이 간편한 첨단 자동화 및 예측 애널리틱스를 제공하게 될 것”이라고 밝혔다.

Mr. van de Kamp는 “The Globe and Mail은 지난 20여년 간 Stibo DX의 소중한 고객사였으며 이와 같은 탄탄한 기반을 토대로 새롭게 제휴를 맺게 되었다”고 말했다. The Globe는 지난 2017년 토론토 본사에서 Stibo DX의 사용자 컨퍼런스를 주관한 바 있다.

Mr. van de Kamp는 이어 “The Globe and Mail는 CUE 커뮤니티에 참여해 왔으며 이를 언제나 감사하게 생각하고 있다. 지속적인 제휴를 이어가게 되어 기쁘며 시장 판도를 뒤흔들 기술을 통해 CUE 플랫폼을 강화하게 될 것”이라고 덧붙였다.