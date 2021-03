Stibo DX faz parceria com Sophi.io, fortalecendo a automação na Plataforma Editorial CUE

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Stibo DX e a Sophi.io fizeram uma parceria para integrar a Sophi, ferramentas de automação, previsão e otimização da The Globe and Mail, na Plataforma Editorial CUE da Stibo DX. A Sophi será uma extensão nativa da interface do usuário CUE.

“Como uma plataforma editorial aberta e extensível, a CUE deve ser integrada com as melhores ferramentas da indústria. O mecanismo Sophi AI do cliente de longa data da Stibo DX, The Globe and Mail, faz exatamente isso. A Sophi irá viabilizar que os usuários da CUE tomem decisões de conteúdo mais inteligentes com base em dados e insights em tempo real”, disse Mark van de Kamp, Diretor de Inovação da Stibo DX.

Sophi.io é um conjunto de soluções de IA, que inclui Sophi Automation , que realiza curadoria autônoma de conteúdo para otimizar páginas da web e Sophi Analytics , que fornece suporte à tomada de decisão de redações e editorias de conteúdo. A equipe da Sophi desenvolve uma Pontuação Sophi personalizada em conjunto com cada cliente para garantir que cada conteúdo reflita adequadamente o valor que contribui para os resultados desejados do cliente, tais como aumento das conversões, fidelidade e engajamento. Todos esses recursos estarão em breve disponíveis para a base de clientes global da Stibo DX como extensões completas e integrais.

“Como editora com anos de experiência trabalhando com a Stibo DX, The Globe and Mail entende as necessidades da Stibo DX e de seus clientes”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Essa nova parceria da Stibo DX com a Sophi se baseia nesse entendimento e oferece automação e funções analíticas preditivas de ponta fáceis de usar para muitos clientes da CUE ao redor do mundo, de organizações de mídia a marcas focadas em conteúdo.”

“A Globe and Mail tem sido um cliente valioso da Stibo DX há mais de duas décadas. Essa nova dimensão da nossa parceria é construída com uma base sólida”, disse van de Kamp. Em 2017, a The Globe organizou a conferência de usuários da Stibo DX em sua sede em Toronto, Canadá.