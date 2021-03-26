Stibo DX与Sophi.io合作，加强CUE出版平台自动化

多伦多, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX和Sophi.io正在开展合作，将The Globe and Mail的自动化、预测和优化工具Sophi集成到StiboDX的CUE出版平台。Sophi将成为CUE用户界面的原生扩展。
“作为一个开放且可扩展的出版平台，CUE理应集成最佳工具。Stibo DX的长期客户The Globe and Mail提供的Sophi AI引擎正是这样的工具。Sophi将让CUE用户能够根据实时数据和洞察做出更明智的内容决策，” Stibo DX首席创新官Mark van de Kamp表示。
Sophi.io是一套人工智能解决方案，包括自动汇整内容以优化网页的Sophi Automation和向新闻室和内容出版商提供决策支持的Sophi Analytics。Sophi团队分别与每个客户共同开发定制的Sophi评分，确保每一项内容都能正确反映针对客户期望的业务结果（如提升转化率、忠诚度和参与度）所贡献的价值。所有这些功能都将很快作为无缝的附加扩展提供给Stibo DX的全球客户。
“作为一家与Stibo DX合作多年的出版商，The Globe and Mail非常了解Stibo DX及其客户的需求，” The Globe and Mail首席执行官Phillip Crawley表示， “Stibo DX和Sophi的这项新合作建立在这种了解的基础之上，为世界各地从媒体组织到内容中心型品牌的众多CUE客户提供易于使用的尖端自动化和预测分析。”
van de Kamp先生说道，“20多年来，The Globe and Mail一直是Stibo DX的重要客户。我们合作关系的这种新维度将在坚实的基础上进一步发展推进。” 2017年，The Globe and Mail在加拿大多伦多总部举办了Stibo DX用户大会。
“我们一直高度重视The Globe and Mail与CUE社区的互动。能够通过这种改变游戏规则的技术继续合作并加强CUE平台，我们感到非常自豪”，van de Kamp先生表示。
关于Stibo DX
Stibo DX（https://www.stibodx.com/）是通过推出CUE CMS和DAM等解决方案为世界各地的媒体公司和出版商品牌提供服务的一家公司。自1979年以来，Stibo DX已成为全球多家最大规模媒体公司的领先技术合作伙伴，包括New York Times、Gannett、Axel Springer、Times of India和Economist。
关于Sophi.io
Sophi.io（https://www.sophi.io）由The Globe and Mail开发，帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。这是一套人工智能驱动工具套装，包括Sophi Automation、Sophi for Paywalls和内容出版商决策支持系统Sophi Analytics。Sophi的设计目标是改善对您业务而言最为重要的指标，如订户保有和获取、参与度、近期性、频率和数量。