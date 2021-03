Stibo DX与Sophi.io合作，加强CUE出版平台自动化

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多伦多, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX和Sophi.io正在开展合作,将The Globe and Mail的自动化、预测和优化工具Sophi集成到StiboDX的CUE出版平台。Sophi将成为CUE用户界面的原生扩展。

“作为一个开放且可扩展的出版平台,CUE理应集成最佳工具。Stibo DX的长期客户The Globe and Mail提供的Sophi AI引擎正是这样的工具。Sophi将让CUE用户能够根据实时数据和洞察做出更明智的内容决策,” Stibo DX首席创新官Mark van de Kamp表示。

Sophi.io是一套人工智能解决方案,包括自动汇整内容以优化网页的 Sophi Automation 和向新闻室和内容出版商提供决策支持的 Sophi Analytics 。Sophi团队分别与每个客户共同开发定制的Sophi评分,确保每一项内容都能正确反映针对客户期望的业务结果(如提升转化率、忠诚度和参与度)所贡献的价值。所有这些功能都将很快作为无缝的附加扩展提供给Stibo DX的全球客户。

“作为一家与Stibo DX合作多年的出版商,The Globe and Mail非常了解Stibo DX及其客户的需求,” The Globe and Mail首席执行官Phillip Crawley表示, “Stibo DX和 Sophi 的这项新合作建立在这种了解的基础之上,为世界各地从媒体组织到内容中心型品牌的众多CUE客户提供易于使用的尖端自动化和预测分析。”

van de Kamp先生说道,“20多年来,The Globe and Mail一直是Stibo DX的重要客户。我们合作关系的这种新维度将在坚实的基础上进一步发展推进。” 2017年,The Globe and Mail在加拿大多伦多总部举办了Stibo DX用户大会。