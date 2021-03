Stibo DX 與 Sophi.io 合作增強 CUE 出版平台的自動化功能

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多倫多, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX 及 Sophi.io 正合作將 The Globe and Mail 的自動化、預測和優化工具 Sophi 整合至 Stibo DX 的出版平台 CUE 中。Sophi 將成為 CUE 用戶介面中的本機擴展。

Stibo DX 的創新總監 Mark van de Kamp 表示:「作為一個開放且可擴展的出版平台,CUE 旨在與最佳的工具整合。Stibo DX 長期客戶 The Globe and Mail 的 Sophi 人工智能引擎正是此類工具。Sophi 將使 CUE 用戶能夠以實時數據和見解作出更明智的內容決策。」

Sophi.io 是一套人工智能解決方案,包括可自動管理內容以優化網頁的 Sophi Automation 及為新聞編輯室和內容出版者提供決策支援的 Sophi Analytics 。Sophi 團隊會與每位客戶一起制定自訂的 Sophi 分數,以確保每條內容都能正確反映其對客戶期望的業務成果的貢獻價值,例如增加轉換率、忠誠度和參與度。這些無縫的附加擴展功能快將為 Stibo DX 的全球客戶提供。

The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 表示:「作為與 Stibo DX 有多年合作經驗的出版商,The Globe and Mail 了解 Stibo DX 及其客戶的需求。Stibo DX 與 Sophi 的新合作夥伴關係建立在這種了解的基礎上,並為 CUE 許多從媒體機構至內容為本的品牌客戶提供易於使用、尖端的自動化和預測分析功能。」

van de Kamp 先生說:「The Globe and Mail 在 20 多年來一直是 Stibo DX 的重要客戶。我們的新進展合作夥伴關係建於堅實的基礎上。」 2017 年,The Globe and Mail 在加拿大多倫多總部舉辦了 Stibo DX 用戶大會。