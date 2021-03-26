Stibo DX 與 Sophi.io 合作增強 CUE 出版平台的自動化功能

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多倫多, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stibo DX 及 Sophi.io 正合作將 The Globe and Mail 的自動化、預測和優化工具 Sophi 整合至 Stibo DX 的出版平台 CUE 中。Sophi 將成為 CUE 用戶介面中的本機擴展。

Stibo DX 的創新總監 Mark van de Kamp 表示：「作為一個開放且可擴展的出版平台，CUE 旨在與最佳的工具整合。Stibo DX 長期客戶 The Globe and Mail 的 Sophi 人工智能引擎正是此類工具。Sophi 將使 CUE 用戶能夠以實時數據和見解作出更明智的內容決策。」

Sophi.io 是一套人工智能解決方案，包括可自動管理內容以優化網頁的 Sophi Automation 及為新聞編輯室和內容出版者提供決策支援的 Sophi Analytics 。Sophi 團隊會與每位客戶一起制定自訂的 Sophi 分數，以確保每條內容都能正確反映其對客戶期望的業務成果的貢獻價值，例如增加轉換率、忠誠度和參與度。這些無縫的附加擴展功能快將為 Stibo DX 的全球客戶提供。

The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 表示：「作為與 Stibo DX 有多年合作經驗的出版商，The Globe and Mail 了解 Stibo DX 及其客戶的需求。Stibo DX 與 Sophi 的新合作夥伴關係建立在這種了解的基礎上，並為 CUE 許多從媒體機構至內容為本的品牌客戶提供易於使用、尖端的自動化和預測分析功能。」

van de Kamp 先生說：「The Globe and Mail 在 20 多年來一直是 Stibo DX 的重要客戶。我們的新進展合作夥伴關係建於堅實的基礎上。」 2017 年，The Globe and Mail 在加拿大多倫多總部舉辦了 Stibo DX 用戶大會。