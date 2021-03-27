Ваша маска / респиратор фильтрует живые вирусы?

МИРАБЕЛЬ, Квебек, Канада, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 Biomedical inc., корпорация по производству медицинского оборудования, сегодня публикует сравнительные результаты эффективности фильтрации живых вирусов с помощью многочисленных медицинских масок для лица и респираторов в прилагаемых таблицах. Для полного понимания результаты представлены в виде количества вирусов, вдыхаемых за минуту на маску / респиратор, исходя из среднего объема воздуха 7 литров в минуту, необходимого людям. Научные данные являются результатом расширенного тестирования, проведенного GAP EnviroMicrobial Services Ltd., независимой канадской лабораторией, сертифицированной ISO.



Все процедурные и медицинские маски, а также респираторы (далее именуемые как «Маски») в соответствии с европейскими и / или американскими нормативными стандартами не должны тестироваться против живых вирусов, а только против твердых частиц (например, солевых частиц) или против бактерий (которые примерно в 100 раз больше вирусов).

Единственными регулируемыми стандартами, которые в настоящее время используются в Северной и Южной Америке и в Европе, включающие тестирование оценки эффективности фильтрации микробов, являются, соответственно, Североамериканский ASTM 2100 и Европейский EN14683, а также стандарты эффективности бактериальной фильтрации (BFE). Замена бактерий живым вирусом для проверки эффективности фильтрации вирусов (VFE) допускается, хотя это не является требованием правительства. Эти стандартизированные протоколы тестирования требуют концентрации 10 ^ 5 вирусов на литр воздуха в течение всего 2-х минутного времени тестирования, что обеспечивает эффективность фильтрации «масок» при использовании только в течение 2 минут. Компании GAP EnviroMicrobial Services Ltd. было поручено протестировать (VFE) по тем же протоколам, но в течение 30 минут при рекомендованной NIOSH1 скорости воздуха 85 л / мин на различных масках (процедурные маски, хирургические / медицинские маски ASTM Level 3, CE типа IIR, маски KN 95, маски N95 и маски FFP2). Вышеупомянутые испытания проводятся только на фильтрующих материалах масок в соответствии с требованиями протокола.

Для справки, при однократном кашле инфицированного субъекта может выделяться в среднем 4 914 600 вирусных частиц в форме аэрозоля2. Найдите ответ на вопрос: отфильтровывает ли ваша маска / респиратор живые вирусы в таблицах.

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О компании i3 BioMedical Inc: i3 BioMedical - канадская корпорация по производству медицинского оборудования, специализирующаяся на разработке и производстве новых противомикробных препаратов с использованием технологии TrioMed Active.

О компании GAP EnviroMicrobial Services Ltd.: GAP EnviroMicrobial Services Ltd. (GAP), основанная в 1996 году, соответствует стандарту ISO / IEC 17025: 2005 при аккредитации Канадской ассоциации по аккредитации лабораторий (CALA), аккредитация CALA признана почти 60 аккредитационными органами в 40 странах мира.

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