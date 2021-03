Corbion stelt voor Dessi Temperley te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen

English Dutch

Mevrouw Temperley (die de Bulgaarse en Britse nationaliteit heeft) brengt diepgaande financiële expertise en technische boekhoudkundige ervaring, commercieel inzicht en kennis van Europese markten met zich mee. Mevrouw Temperley was Group CFO van Beiersdorf. Eerder werkte ze 14 jaar bij Nestlé als CFO van Nestlé Zuidoost-Europa, CFO van Nestlé Purina EMENA en later als hoofd Investor Relations. Daarvoor bekleedde ze financiële functies bij Cable & Wireless in Rusland en het VK. Ze begon haar loopbaan bij Shell als managementaccountant.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Mathieu Vrijsen zei: "Namens de Raad van Commissarissen ben ik verheugd dat mevrouw Temperley onze financiële en audit expertise verder zal versterken en haar benoeming zal ook de diversiteit van de Raad verder vergroten".

Onder voorbehoud van goedkeuring door de AVA, zal de benoeming van mevrouw Temperley van kracht zijn vanaf het einde van de AVA die zal plaatsvinden op 19 mei 2021. De volledige details en agenda voor de AVA zullen in april 2021 worden gepubliceerd.

Bijlage