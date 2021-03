ALSTOM SA: Alstom va construire 152 trains périurbains haute capacité X’Trapolis pour l’opérateur espagnol Renfe

English French

Alstom va construire 152 trains périurbains haute capacité X’Trapolis pour l’opérateur espagnol Renfe

Un contrat stratégique de plus de 1,4 milliard d’euros

29 mars 2021 – Alstom vient de remporter un contrat pour fournir à Renfe, l’opérateur des chemins de fer espagnols, 152 trains haute capacité. Le contrat s’élève à plus de 1,4 milliard d’euros au total. Les trains seront issus de la gamme de trains périurbains X’Trapolis d’Alstom. Le contrat prévoit également la maintenance de 56 de ces trains pendant une période de 15 ans et la fourniture de pièces pour la flotte, ainsi que du stock initial de pièces détachées et leur outillage.



S’appuyant sur des plateformes éprouvées, les nouveaux trains vont permettre à Renfe de transporter au moins 20 % de passagers en plus par heure dans les centres ferroviaires les plus encombrés du pays, parmi lesquels Madrid et Barcelone. Chaque train mesurera 100 mètres de long et pourra accueillir plus de 900 passagers. Le train X’Trapolis affiche une configuration mixte innovante, avec des voitures à un et deux niveaux, conçues spécialement pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des grands centres urbains.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis par Renfe pour fournir cette grande flotte de trains de dernière génération. Notre solution est le fruit d’une longue expérience internationale dans la conception, l’ingénierie et l’industrialisation, et de plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de trains en Espagne. Nous sommes également très fiers du fait que plus de 80 % de nos fournisseurs soient des entreprises espagnoles locales. La taille et l’importance de ce contrat témoignent de la confiance instaurée de longue date entre Alstom et Renfe » explique Gian Luca Erbacci, Président d’Alstom Europe.

Le design des nouveaux trains X’Trapolis offre plus de capacité aux passagers grâce à une configuration innovante de l’intérieur et à des espaces flexibles. Les nombreuses portes d’accès et les larges couloirs facilitent l’entrée et la sortie des passagers, ce qui permet de réduire le temps d’arrêt à chaque station. Les trains offrent une accessibilité universelle, une connexion Wi-Fi et des espaces pouvant accueillir les vélos et les poussettes. Le train X’Trapolis maximise également la disponibilité et l’utilisation de la ligne grâce à des systèmes de traction plus efficaces et à la dernière génération de technologies de commande des trains.

X’Trapolis est un train durable, entièrement développé selon des critères d’écoconception, depuis la sélection des matières premières jusqu’aux systèmes de traction. Il offre une efficacité énergétique optimale en fonctionnement. De plus, il est recyclable à plus de 98 % à la fin de sa durée de service.

La conception de ce train innovant est le résultat de deux années de travail acharné effectué par une équipe de plus de cent professionnels issus des nombreux domaines d’expertise d’Alstom et de diverses régions du monde. L’équipe a été dirigée et coordonnée par les experts de l’ingénierie et de l’industrialisation du site Alstom de Santa Perpètua, près de Barcelone, et des centres d’excellence de Madrid. Les trains seront fabriqués à Santa Perpètua.

X’Trapolis d’Alstom est une plateforme de train modulaire qui offre diverses solutions flexibles et de grande capacité pour les transports de banlieue et régionaux, lesquelles solutions sont conçues pour répondre aux besoins des opérateurs comme des passagers. La gamme bénéficie de plus de 30 années d’expérience. Au cours des dix dernières années, plus de 5 000 voitures X’Trapolis ont été vendues à de grandes villes en Australie, au Chili, en Espagne, en Afrique du Sud et en France.

À propos d'Alstom















Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 15,7 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2020*. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 75 000 personnes dans le monde. www.alstom.com

