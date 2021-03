Convertigo intègre les API Vonage dans sa plateforme Low Code / No Code

English French

Convertigo, acteur majeur sur le marché de l'Open Source pour les plateformes Low Code / No Code, a annoncé un nouveau partenariat avec Vonage, leader mondial des communications cloud qui aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique. Convertigo cherche toujours à améliorer ses produits et ses fonctionnalités afin de fournir aux grandes entreprises une plate-forme toujours plus complète et ouverte.

En s'associant à Vonage, Convertigo rend possibles les intégrations d'API Vonage pour sa plateforme Low Code / No Code.

Cette amélioration bénéficie à tous : les utilisateurs de la plateforme Convertigo ont désormais la possibilité d'ajouter facilement des fonctionnalités de vidéoconférence et de messagerie à leurs applications à l'aide de Vonage. Le partenariat aide également Vonage à étendre son marché des API de communication aux utilisateurs sans expérience de codage.

Pouvoir diffuser, de manière transparente, de la vidéo en direct dans l'environnement Convertigo permet aux utilisateurs de créer des applications interactives telles que:

De la téléconsultation

De l’enseignement à distance

Des inspections à distance

Du travail collaboratif

Des entretiens d’embauche

La communication à distance et les interactions vidéo ont comme avantage : des gains de productivité, des déplacements réduits, une empreinte carbone plus faible et une sécurité / distance sociale.

M. Olivier Picciotto, DG de Convertigo, commente : “Les technologies Low Code et No Code sont de plus en plus courantes pour les entreprises, permettant un développement plus rapide et moins coûteux d'applications mobiles ou Web avec la même qualité que celles créées avec le développement de code classique ou professionnel. Par conséquent, avoir la capacité de mettre en œuvre des fonctionnalités de visioconférence aussi importantes sans codage est une amélioration extrêmement précieuse.”

Pour plus d'informations techniques, visitez https://github.com/convertigo/c8oprj-lib-vonage.

Pour en savoir plus sur Vonage, visitez www.vonage.com.