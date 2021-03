Coloplast vinder aftale om stomiprodukter med Vizient

English Danish

Pressemeddelelse, 29. marts, 2021

Coloplast har vundet en treårig aftale og skal nu levere stomiprodukter via USA's største indkøbsorganisation Vizient Inc.

"Jeg er meget glad for aftalen med Vizient og det potentiale, den rummer for vores selskab, for Vizients medlemmer og for de mange mennesker, der lever med stomi i USA. Aftalen vil styrke vores tilstedeværelse på hospitaler og andre sundhedscentre og give os mulighed for at levere vores produkter og services til flere og flere amerikanske brugere", udtaler Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen.

Den nye aftale giver Vizients medlemmer adgang til Coloplasts fulde portefølje af stomiprodukter.

"Vi er meget begejstrede over nu at være en del af Vizients portefølje af stomiprodukter. Vizients mission er at hjælpe deres medlemmer med at levere kvalitetspleje og sikre bedre behandlingsresultater, og som global markedsleder inden for intim sundhedspleje ser vi frem til at understøtte den mission", udtaler Manu Varma, der er Senior Vice President i Chronic Care North America i Coloplast.

Aftalen løber i tre år fra 1. juli 2021. Som en del af aftalen bliver Coloplasts produkter til nyfødte, børn og teenagere, SenSura® Mio Baby & Kids, inkluderet i Vizients Preferred Pediatric Program.



Vizient er førende inden for kvalitetsfremme af sundhedspleje i USA og er leverandør til over halvdelen af landets sundhedscentre – fra store, integrerede leveringsnetværk og akademiske institutioner og lægecentre til lokale hospitaler, børnehospitaler og ikke-akutte sundhedsudbydere.



Om Coloplasts stomiprodukter

Coloplasts udvalg af innovative stomiprodukter er udviklet med henblik på at reducere lækage og bevare huden sund. Med SenSura® Mio-porteføljen og BodyFit-teknologien har Coloplast sat nye standarder for pasform, fleksibilitet og tryghed og skabt en portefølje af innovative stomiløsninger, der gør brugerne i stand til at leve, som de vil.

Foruden sine produktløsninger har Coloplast udviklet Coloplast® Care, som er et støtteprogram til patienter, der giver stomibrugere adgang til viden og hjælpeværktøjer til at finde det rigtige produkt samt individualiseret support direkte fra sundhedsfaglige rådgivere. Coloplast® Care sikrer pålidelig information, der giver stomibrugere bedre viden om personlig pleje og hjælper dem til at leve et normalt liv.

