Intema nomme des conseillers stratégiques pour soutenir ses initiatives liées au esport et au iGaming

MONTRÉAL, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a nommé Leigh Hughes au sein de son conseil consultatif nouvellement constitué et qu'elle a retenu les services de Jonathan Kowit et Jennifer Lazarus en tant que conseillers exécutifs en marketing, qui fourniront une expertise stratégique en matière de stratégie de contenu, d'acquisition et de fidélisation des clients et de développement de la marque.



« Je suis ravi de pouvoir compter sur Leigh, Jonathan et Jennifer alors que nous développons nos activités dans les vastes secteurs en pleine croissance du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Leurs connaissances, leur expertise et leurs réseaux sociaux privilégiés contribueront grandement au succès d'Intema alors que nous poursuivons notre stratégie de diversification de nos activités dans ce nouveau secteur pour Intema, principalement par le biais d'acquisitions complémentaires visant à élargir la portée de nos services dans les secteurs du esport et du iGaming. »

Leigh Hughes met à profit plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des communications intégrées d'entreprise et de marketing, ainsi qu'une vaste expérience des services de capital de risque et de commercialisation d'entreprises privées et publiques en Amérique du Nord, en Australie et dans la région de l'Asie-Pacifique. Leigh a participé au financement de plusieurs entreprises publiques et a mené à bien des opérations de fusion et acquisitions dans de nombreux secteurs.

Jonathan Kowit compte 20 ans d'expérience dans l'acquisition de clients et le développement de marques, ayant dirigé les efforts de marketing de sociétés publiques telles que Audible (une division d'Amazon) et Weightwatchers.com (alors une division de WW), ainsi que de plusieurs sociétés de capital de risque de premier plan. Il siège également au conseil d'administration des fournisseurs privés de solutions SaaS Tassl et PartySpace et est cofondateur de Centricity, une plateforme de recommandation de clients.

Jennifer Lazarus a occupé le poste de chef de la direction numérique d'une maison d'édition multititres et a exercé des rôles stratégiques dans le domaine du contenu et du marketing au sein de sociétés cotées en bourse, notamment Weightwatchers.com (alors une division de WW), et de sociétés de médias de masse, notamment l'American Broadcasting Company (ABC) et la Public Broadcasting Company (PBS). Jennifer occupe aujourd'hui un rôle clé dans la direction de Digimentors, une société de conseil numérique et d'organisation d'événements virtuels et hybrides. Jennifer est titulaire d'un baccalauréat en arts de l'université McGill et d'une maîtrise en sciences du journalisme de la Columbia University.

À propos d’Intema

Notre objectif en tant que société émergente d'esport et d'iGaming est de transmettre l'excitation des paris esport dans le monde entier par le biais de plateformes en ligne entièrement sous licence, sûres et sécurisées. Les esports sont des événements de jeux vidéo compétitifs organisés qui sont suivis comme des événements pour spectateurs. L'esport est le sous-secteur de l'espace du divertissement numérique qui connaît la croissance la plus rapide, et COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance. HypeX.gg est la première « plateforme de jeu social » de son genre. Elle rassemble les nombreuses facettes du monde de l'esport sous une seule plateforme centralisée. Nous habilitons les joueurs en leur fournissant des récompenses en espèces, de l'influence / du prestige et une communauté engageante avec laquelle interagir. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.