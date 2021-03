Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista - Sakari Lassila

English Finnish

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

29.3.2021 klo 14.00

Ilmoitusvelvollinen Nimi: Lassila, Sakari Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 743700Z9Z54VGHZA0028_20210326102950_2 Liikkeeseenlaskija Nimi: Lassila & Tikanoja Oyj LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-26 Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF) Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen Instrumentti: Osake ISIN: FI0009010854 Volyymi: 1151 Yksikköhinta: Euro Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 1151 Keskihinta: 0.00000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

