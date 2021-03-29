天演药业公布ADG116临床进展

-新表位抗体（NEObody™) 候选药物ADG 116在当前I期临床试验中显示出良好的耐受性-

- ADG 116药理机制的早期临床验证支持其全球临床试验扩展-

中国苏州和美国旧金山, March 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日公布了其正在澳大利亚进行的旨在评估ADG 116剂量递增的I期临床试验在晚期 / 转移性实体瘤患者中安全性和耐受性的中期数据（剂量递增至0.3 mg/kg）。ADG116是一款全人源抗CTLA-4单克隆抗体（mAb），凭借天演原创的新表位抗体平台技术靶向CTLA-4抗原的独特保守表位，旨在通过其全新的作用机制平衡安全性和有效性：ADG116通过部分阻断CTLA-4配体结合来维持其原有的生理功能，以及在肿瘤微环境（TME）中强力的抗体依赖细胞介导毒作用（ADCC）来清除调节性T细胞（T reg ）。

I期临床试验的中期数据：

安全性： 对迄今为止生成的所有安全性数据的分析表明，ADG116在10多名患者中均显示出良好的耐受性，没有剂量限制性毒性或意外的安全性信号。同时，未观察到与药物相关的3级和4级毒性。

对迄今为止生成的所有安全性数据的分析表明，ADG116在10多名患者中均显示出良好的耐受性，没有剂量限制性毒性或意外的安全性信号。同时，未观察到与药物相关的3级和4级毒性。 药理作用： 在ADG116的用药患者中观察到CD8 + 和CD4 + T EM / T reg 比值呈剂量依赖性变化，是免疫激活的重要药效学（PD）生物标志物。尤其是一名先前对帕博利珠单抗（pembrolizumab）治疗后（> 25个周期）耐药的患者，在接受ADG116给药后出现T细胞和NK细胞稳步地增加，以及CD8+ T EM / T reg 比值的显著增加。该患者1级瘙痒的临床症状是治疗相关且与ADG116治疗的免疫介导作用一致。

在ADG116的用药患者中观察到CD8 和CD4 T / T 比值呈剂量依赖性变化，是免疫激活的重要药效学（PD）生物标志物。尤其是一名先前对帕博利珠单抗（pembrolizumab）治疗后（> 25个周期）耐药的患者，在接受ADG116给药后出现T细胞和NK细胞稳步地增加，以及CD8+ T / T 比值的显著增加。该患者1级瘙痒的临床症状是治疗相关且与ADG116治疗的免疫介导作用一致。 药代动力学： ADG116的半衰期是在IgG1抗体的正常范围内。

ADG116的半衰期是在IgG1抗体的正常范围内。 药理机制的临床验证：I期剂量递增数据在临床上验证了ADG116靶向CTLA-4的机制，与临床前观察到的ADG116从0.03 mg/kg至0.3 mg/kg起效结果一致。

“ADG116药理机制的早期临床验证和安全性数据让我们深受鼓舞，” 天演药业联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“特别引人注目的是，我们在帕博利珠单抗耐药和难治性患者中观察到ADG116低剂量下免疫激活生物标志物的显著增加。我们相信ADG116有潜力克服现有的抗CTLA-4检查点抑制剂的局限性，从而大大扩展抗CTLA-4单药和联合治疗的市场潜力。我们高度差异化的抗CTLA-4疗法有望通过扩展T细胞克隆多样性、浸润“冷肿瘤”改善对当前免疫疗法有耐药性 / 难治性的患者的治疗效果。”

“我们期待制定一套全面的临床计划以评估我们的每一项抗CTLA-4药物，” 罗博士继续说道，“通过靶向具有跨物种交叉反应的CTLA-4高度保守抗原表位，可精准地实现临床前研究到临床研究的转化。天演持续致力于最大程度发挥我们抗CTLA-4独特疗法的治疗潜力。”

ADG116 I期爬坡试验已递增至第5剂剂量（0.3 mg / kg），已取得令人鼓舞的药理机制的PD标志物、正常的PK数据、广泛的临床及临床前的安全耐受性数据，并顺利地通过了安全审核委员会的评估。目前，该研究已在澳大利亚设立了多个临床中心。在此项临床试验中，未观察到剂量限制性毒性（DLT）、治疗相关的严重不良事件（SAE）、结肠炎或肝炎。鉴于迄今为止良好的临床数据，天演药业期待进一步在美国和中国拓展该I期临床实验，目前FDA已经接受了修订的研究方案，中国国家药品监督管理局（NMPA）也确认按照修订研究方案中更高的起始剂量推进。有关该临床试验的更多信息，请访问ClinicalTrials.gov，注册号为：NCT04501276。

关于ADG116

ADG116是使用新表位抗体（NEObody™) 技术生成的全人源配体阻断型抗CTLA-4单克隆抗体（mAb）。利用天演的动态精准技术（DPL），拥有独特CTLA-4作用机制并实现高度差异化的ADG116针对CTLA-4抗原的保守表位，并具有跨物种的交叉反应，使其可使用各种免疫完整动物模型进行临床前研究，从而实现从临床前到临床研究的高转化率。在头对头的临床前体外功效研究中，与伊匹单抗（ipilimumab）相比， ADG116具有更柔性的CTLA-4配体阻断及更强力的抗体依赖细胞介导毒作用（ADCC）来清除调节性T细胞。在头对头的体内功效研究中，ADG116显示出的临床前抗肿瘤活性比伊匹单抗高出至少5倍。在剂量高达到30 mg/kg的四周重复剂量GLP毒理学临床前研究期间，ADG116在大鼠和食蟹猴中表现出良好的耐受性，并在多种具有免疫能力的小鼠肿瘤模型中，无论以单药治疗（在敏感肿瘤模型中，当肿瘤大小为100 mm3时，其初始反应为0.02 mg/kg，完全反应为0.1 mg/kg）或与其他药物联合使用均呈现出剂量依赖性的令人鼓舞的抗肿瘤功效。

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody™及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括来自ADG116临床前研究和I期临床试验数据、临床数据对患者的潜在影响以及天演在ADG116方面的进展以及预期的临床开发、监管里程碑和商业化的相关陈述。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，此类因素包括但不限于：天演药业证明其候选药物的安全性和有效性的能力；其候选药物的临床结果（可能不支持进一步开发或获得监管部门批准）；有关监管机构就天演药业候选药物的监管批准所做出决定的内容和时间；如果获得批准，天演药业实现其候选药物商业成功的能力；天演药业获得和维持其技术和药品的知识产权保护的能力；天演药业进行药物开发、制造和其他服务对第三方的依赖性；天演药业有限的运营历史，天演药业能够获得额外的运营资金以及完成其候选药物的开发和商业化的能力；天演药业在现有战略合作关系或协作之外签订其他合作协议的能力，新冠疫情对天演药业的临床开发、商业和其他运营的影响，以及天演药业向美国证券交易委员会提交文件的“风险因素”部分中更全面论述的风险因素。所有前瞻性陈述均基于天演药业当前可获得的信息。除法律要求的情况外，天演药业没有义务因为新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。

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