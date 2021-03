English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.3.2021 KLO 15.00

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 95 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 17 160 514 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95 euroa osakkeelta pääomanpalautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 31.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 12.4.2021.

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Erik Forsberg.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 52 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 36 750 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 29.9.2022 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Asiakastieto Groupin sijoittajasivuille osoitteessa investors.enento.fi viimeistään 12.4.2021.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Hallitus valitsi tarkistusvaliokunnan jäseniksi Petri Carpénin, Martin Johanssonin ja Erik Forsbergin. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Carpén.

Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus

