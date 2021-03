Bombardier franchit l’important jalon de la 50e livraison d’un avion Global 7500

English French

Réponse positive du marché à l’avion Global 7500 pour ses performances inégalées, sa technologie novatrice, la conception unique de sa cabine et son vol en douceur



Atteinte d’une cadence régulière de livraisons d’avion Global 7500 , alors que l’entreprise continue de progresser rapidement sur la courbe d’apprentissage du programme

Avions Global 7500 démontrant un taux de ponctualité technique exceptionnel de 99,7 % en service

Avion Global 7500, tout premier avion d’affaires visé par une déclaration environnementale de produit vérifiée par une tierce partie

MONTRÉAL, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la livraison du 50e avion Global 7500. Ce jalon de livraison a été réalisé alors que la production de l’avion phare de l’industrie continue de progresser vers sa maturité et que les performances de l’avion en service continuent de démontrer de très hauts niveaux de fiabilité.

La 50e livraison d’un biréacteur d’affaires Global 7500 suit une année 2020 couronnée de succès, où Bombardier a livré 35 de ces avions, y compris un nombre record de 16 livraisons au quatrième trimestre. Bombardier constate toujours un solide intérêt sur le marché pour l’avion d’affaires Global 7500 et une robuste activité entourant les commandes dans le monde entier.

« L’avion Global 7500 est sans équivalent sur le marché », dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Il combine vitesse, autonomie, confort et fiabilité de façon inégalée, ce qui en fait à la fois l’avion phare de l’industrie et une force motrice de notre stratégie de croissance. À l’occasion de ce jalon de livraison, je tiens à saluer et à remercier les nombreux employés de talent qui ont soutenu le développement et le lancement de cet avion, de même que ceux qui travaillent actuellement sur le programme et soutiennent nos clients sur le terrain. Le savoir-faire et la technologie de calibre international démontrés par chaque avion continuent de susciter une forte demande sur le marché et une reconnaissance de toute l’industrie. »

Depuis son entrée en service à la fin de 2018, le biréacteur d’affaires Global 7500 démontre un taux de ponctualité technique exceptionnel de 99,7 % en service et s’est affirmé comme l’avion le plus performant de l’industrie en réalisant divers records clés de vitesse et vols difficiles, y compris la plus longue liaison entre deux villes effectuée par un avion d’affaires construit sur mesure en reliant Sydney à Détroit sans escale. Dans sa première année de service, l’avion a reçu plusieurs prix : Grand lauréat des prix Laureate de 2019 d’Aviation Week, Prix Meilleur des meilleurs jets d’affaires de l’année 2019 selon Robb Report et Prix Red Dot 2018 pour le design de produit.

Par son design visionnaire et ses performances supérieures, l’avion Global 7500 est l’avion phare de l’industrie qui redéfinit l’expérience de l’aviation d’affaires. Doté de quatre espaces habitables distincts et d’une aire de repos réservée à l’équipage, il se démarque des biréacteurs d’affaires par sa cabine spacieuse, son confort, la grande polyvalence de son design personnalisable et ses innovations brevetées en cabine.

L’aile évoluée du biréacteur Global 7500 a été conçue pour optimiser la vitesse de l’avion, son autonomie, son contrôle et pour assurer un vol exceptionnellement en douceur. Le design du bord d’attaque de l’aile permet des capacités d’approche à angle prononcé et d’excellentes performances sur courte piste, tout en redéfinissant le confort et le mieux-être en vol dans l’aviation d’affaires. Avec ses capacités de vol long-courrier impressionnantes et inégalées de 7 700 milles marins (14 260 km) à Mach 0,85, l’avion peut voler sans escale* avec huit passagers à bord de New York à Hong Kong, et de Singapour à San Francisco.*

Parmi ses nombreuses distinctions, l’avion Global 7500 est notamment le premier avion d’affaires visé par une déclaration environnementale de produit fournissant des données détaillées sur l’empreinte environnementale de l’avion tout au long de son cycle de vie. L’avion Global 7500 est le premier avion d’affaires conçu selon cette approche et témoigne de l’engagement de Bombardier à l’égard de sa stratégie générale de durabilité.

