Doorvaart Suezkanaal weer mogelijk

English Dutch

Het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is met succes door Boskalis-dochter SMIT Salvage vlotgetrokken

Papendrecht, 29 maart 2021

Boskalis maakt bekend dat de berging van het aan de grond gelopen 20.000 TEU containerschip Ever Given in het Suezkanaal succesvol is verlopen. Met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter versperde dit reusachtige schip sinds 23 maart 2021 al het scheepvaartverkeer door deze vitale vaarroute.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Kort na het aan de grond lopen van de Ever Given werden wij via SMIT Salvage verzocht om assistentie te verlenen bij de bergingsoperatie. Ik ben verheugd te kunnen melden dat ons team van experts, in nauwe samenwerking met de Suez Canal Authority, de Ever Given op 29 maart om 15:05 uur lokale tijd met succes heeft vlotgetrokken, waardoor een vrije doorvaart door het Suezkanaal weer mogelijk is geworden. Ik ben bijzonder trots op het uitstekende werk dat het bergingsteam ter plaatse en de vele collega's van SMIT Salvage en Boskalis thuis hebben verricht om deze uitdagende operatie onder het toeziend oog van de wereld tot een goed einde te brengen. De tijdsdruk om deze operatie te voltooien was evident en ongekend groot en het resultaat toont eens te meer onze unieke capaciteiten als baggeraar en maritiem dienstverlener.”

Voor het vlottrekken van het 224.000 ton wegende containerschip werd ongeveer 30.000 kubieke meter zand gebaggerd en om het schip los te trekken werden in totaal elf sleepboten en twee krachtige zeesleepboten (Alp Guard en Carlo Magna) ingezet. Het schip wordt naar een locatie buiten het kanaal gesleept voor een nadere inspectie.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

T +31 786969310

‎

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlages