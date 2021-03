Accompagnement des PME dans leur transformation numérique : Inno-centre mandaté par le gouvernement du Québec pour propulser les PME innovantes

MONTRÉAL, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d’affaires d’entreprises au pays, est fier d’annoncer que le gouvernement du Québec reconduit son mandat d’accompagnement des entreprises innovantes de toutes les régions du Québec.



Grâce à une contribution financière de 20 M$ du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation sur trois ans, Inno-centre accompagnera 700 PME de toutes les régions du Québec dans leur préparation à la transformation numérique visant une croissance accélérée.

Concrètement, Inno-centre interviendra sur les leviers permettant l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la compétitivité et l’atteinte d’une performance à la hauteur des ambitions des entrepreneurs québécois.

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les PME du Québec qui auront accès à une équipe de conseillers d’affaires chevronnée alliant expertise et expérience. Ainsi, Inno-centre agira à titre de partenaire d’excellence opérationnelle permettant aux entreprises d’affiner leurs stratégies et d’optimiser leurs processus d’affaires et de production. Se faisant, le gouvernement du Québec donne aux PME les moyens d’augmenter leur compétitivité et à terme, de contribuer à améliorer la balance commerciale et à créer des emplois de qualité»

- Claude Martel—Président et chef de la direction d’Inno-centre

À propos d’Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des conseils d’affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 450 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d’informations, visitez www.inno-centre.com

Source :

Yasmine Abdelfadel

Directrice des communications

Inno-centre

(514) 804-6182

yasmine.abdelfadel@inno-centre.com