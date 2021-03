Communiqué de presse

Horlogerie de luxe :

Première historique avec une vente aux enchères NFT.

Jean-Claude Biver et la société suisse WISeKey ouvrent la voie, en annonçant la première mise aux enchères NFT d’une montre de luxe.

Là où les enchères flambent déjà pour des oeuvres d’art et les biens immatériels,

jamais une montre de luxe n’avait fait l’objet d’une vente NFT (Non Fungible Token) auparavant.

Pour marquer l’histoire, Jean-Claude Biver a symboliquement choisi la fameuse Bigger Bang All Black Tourbillon Chronograph “Special piece”, une pièce historique par le rôle majeur qu’elle a joué en ouvrant la voie aux nouvelles tendances d’aujourd’hui, une montre qui a marqué l’histoire horlogère,

un emblème symbole de succès, une source d’inspiration qui en a fait la montre fétiche de Jean-Claude Biver pendant plus d’un quart de siècle.

Cette montre sera la première montre de luxe à avoir une vie digitale don’t la propriété et l’authenticité seront certifiées. Cette jumelle numérique sera le double “authentique” de la montre physique dans l’espace digitale.

Un nouveau chapiter s’ouvre.

Coup d’envoi de la vente Mercredi 31 mars 2021 à 4:00pm CET, de la montre, sa jumelle numérique NFT, avec son certificat d’authenticité sécurisé, sur la plateforme OpenSea, la plus large plateforme digitale de vente NFT.

La veille, Mardi 30 mars 2021 à 16h00 (swiss time), Jean-Claude Biver et Carlos Moreira, CEO de WISeKey, animeront ensemble un Live Chat qui seront évoqués les répercussions d’une telle vente et sa signification pour l’industrie horlogère.

Genève, Suisse - 29 mars 2021 – Jean-Claude Biver et la société Suisse WISeKey International Holding Ltd (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), une société suisse spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, ouvrent la voie en annoncant la première mise en vente historique NFT d’une montre de luxe.

La vente se déroulera le 31 mars sur la plateforme leader Open.Sea NFT MarketPlace, déjà active dans la vente d’oeuvre d’art.

Pour marquer l’histoire de cette première vente NFT d’une montre de luxe, Jean-Claude Biver a symboliquement choisi la fameuse “Bigger Bang Tourbillon All Black”, une pièce historique par le rôle majeur qu’elle a joué en ouvrant la voie aux nouvelles tendances d’aujourd’hui, une montre qui a marqué l’histoire horlogère, un emblème, un symbole de succès, une pierre angulaire, une source d’inspiration qui en a fait la montre fétiche de Jean-Claude Biver.

Sa couleur ‘All Black’ jamais vue auparavant, son cadran ouvert sur le mouvement pour laisser apparaitre la belle mécanique (là aussi la meilleure parade à l’époque contre la contrefaçon), son tourbillon dans un design ultra contemporain… Cette montre fait figure de véritable icône parce qu’elle a ouvert de nouveaux champs d’exploration, de nouvelles tendances qui sont devenues les standards d’aujourd’hui. Elle représente symboliquement le point de départ de toute une nouvelle génération d’horlogerie contemporaine imaginée et initiée à l’époque avec succès par Jean-Claude Biver.

Jean-Claude Biver commente "Cette montre m'a apporté tant de succès et de bonheur. C’est une des montres les plus importantes de ma collection privée. Elle m'a non seulement inspirée professionnellement, mais m’a aussi tant apporté personnellement".

45 ans d’une carrière hors-normes. Des premières années chez Audemars Piguet, la formidable aventure Blancpain, la collaboration avec Nicolas Hayek, Omega, puis le développement fulgurant de Hublot, la présidence du Pôle Horlogerie du groupe français LVMH, le rajeunissement de TAG Heuer, la relance de Zenith, la création de la première montre connectée suisse de luxe avec Google et Intel, ou encore son engagement contre le racisme lors de l’EURO2008 et la campagne Charity Water avec Depeche Mode pour ne citer que ces derniers, sans oublier la fabrication de son fromage d’alpage ... Jean-Claude Biver est une légende de l’industrie horlogère, caractérisé par son engagement pour l’industrie horlogère suisse, son esprit d’audace et d’entreprenariat, avec la passion.

Jean-Claude Biver et Carlos Moreira, CEO de WISeKey, étaient il y a 12 ans, déjà les premiers à lancer à BaselWorld, la première certification numérique d'une montre de luxe (Hublot) avec un système d’authentification infalsifiable qui a ouvert la voie. https://www.youtube.com/watch?v=gIWx_Z6JdJA

Aujourd’hui, ils réitèrent une nouvelle percée liant horlogerie et nouvelles technologies avec l'utilisation de l'identification numérique combinée à la NFT pour utiliser le certificat numérique d'authenticité existant sur la montre avec la création d'un jumeau numérique avec NFT (Non Fungible Token) correspondant.

"Je suis ravi de me joindre à nouveau à Jean-Claude Biver pour démontrer comment les dernières technologies peuvent contribuer à une industrie entière comme celle de la montre de luxe. WISeKey lance cette toute première vente aux enchères de NFT pour montres de luxe afin de démontrer sa technologie et encourager les marques de montres haut de gamme à l'utiliser pour vendre aux enchères leurs pieces par le biais des NFT WIS.Watch. Il y a deux semaines, nous avons lancé un WISe.Art, un certificat d'authenticité numérique, un NFT pour les œuvres d'art qui vivra à jamais sur la blockchain, inchangé et incontestable, comme preuve de la propriété de l'acheteur. Cette annonce a suscité un vif intérêt de la part de la communauté du luxe et de l'art", a déclaré Carlos Moreira.

WISeKey, a été la première entreprise au monde à utiliser l'authentification à double facteur combinée à la technologie blockchain pour sécuriser les montres de luxe. Le système protège actuellement plus de 2,5 millions de montres de luxe. Depuis 2010, WISeKey a collaboré avec des fabricants de montres haut de gamme en déployant cette technologie unique pour intégrer des étiquettes à semi-conducteurs alimentées par son élément sécurisé VaultIC154 NFC et fournir aux marques la possibilité de :

- délivrer un dispositif de stockage comprenant un certificat numérique d'authenticité

- vérifier, le cas échéant, la validité du certificat numérique d'authenticité

- modifier, le cas échéant, l'état de validité du certificat numérique d'authenticité.

Dématérialisation et création d'un jumeau numérique avec son NFT (Non Fungible Token) correspondant.

Ces étiquettes, lorsqu'elles sont placées sur un produit et touchées par un téléphone NFC, authentifient et suivent le produit en toute sécurité, à la manière d'un passeport électronique intégré, et confirment l'identité du produit sur la blockchain. Cette technologie a fait l'objet d'un brevet aux États-Unis.

