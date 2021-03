Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EAC Invest A/S - Selskabsmeddelelse nr. 9/2021

København, 29. marts 2021

Den ordinære generalforsamling i EAC Invest A/S vil blive afholdt tirsdag den 20. april 2021 kl. 11:00 i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.

Vedhæftet dagsorden med bilag.

COVID-19

For at minimere smittespredning af COVID-19 vil generalforsamlingen blive afholdt i overensstemmelse med de regler og anbefalinger fra myndighederne, som gælder på tidspunktet for generalforsamlingen. Selskabet vil derudover tage de skridt, som selskabet finder nødvendige for at sikre en forsvarlig afholdelse.

Selskabet opfordrer sine aktionærer til ikke at deltage fysisk på generalforsamlingen, men i stedet at deltage ved brug af brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen afgivet forud for generalforsamlingen.

Aktionærer opfordres til at stille spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen vedrørende de emner, der er på dagsordenen. Selskabet vil besvare spørgsmålene i overensstemmelse med gældende lovmæssige krav og begrænsninger.

Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer i at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn.

Hvis der mod forventningerne er flere aktionærer, der ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, end ovennævnte restriktioner og tiltag tillader, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden, hvorpå generalforsamlingen gennemføres.

Med venlig hilsen,

for EAC Invest A/S

Bestyrelsen

For yderligere information

Martin Thaysen, CEO, Telefon: +45 3525 4300, e-mail investorinformation@eac.dk

Vedhæftede filer