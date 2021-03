Dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie „Novaturo“ paramos pritraukimą

English Lithuanian

2020-aisiais dėl koronaviruso pandemijos AB „Novaturas“ gyveno ir veikė krizinėmis sąlygomis. Bendrovės išvežtų keliautojų skaičius, lyginant su 2019 m., krito 86,8 proc., o užsakomųjų skrydžių skaičius sumažėjo 85,8 proc. Reaguodama į neeilinę situaciją kompanija ėmėsi nuoseklaus krizinio laikotarpio programos įgyvendinimo: aktyviai bendradarbiavo su šalies vyriausybe, valstybinėmis institucijoms, finansiniais partneriais. Pritraukta parama, paskolos bei drastiškai sumažintos išlaidos leido užtikrinti veiklos tęstinumą ir 2021 metus pradėti optimistiškai.

Nepaisant to, per viešojoje erdvėje pasirodžiusius kitų turizmo sektoriaus atstovų nepagrįstus nuogąstavimus dėl neva per didelės valstybės paramos kompanijai šiuo kriziniu pandemijos laikotarpiu bandoma pateikti šį pasiekimą kaip galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Teigiama, esą „Novaturui“ skirta tiek lėšų, kiek reikia viso sektoriaus įmonėms. Bendrovė atsiriboja nuo kitų turizmo sektoriaus atstovų paskleistos nepagrįstos informacijos ir matydami reputacinę riziką dar kartą pristato 2020-aisiais gautas finansines pagalbos priemones.

„Natūralu, kad būnant rinkos lyderiais, visada tenka atsidurti po padidinamuoju stiklu, kur bendrovės veiksmai sulaukia ypač daug dėmesio. Vis tik norime atsiriboti nuo nepagrįstos kritikos iš kitų turizmo sektoriaus atstovų ir pabrėžti, kad gautos subsidijos sudarė tik 2 proc. finansinio užnugario. Likusią dalį pavyko sukaupti pritraukiant įvairaus tipo paskolas, kurias „Novaturas“ turės grąžinti“, – sako „Novaturas“ generalinės direktorė Audronė Keinytė.

Susitarta dėl 8,5 mln. eurų siekiančių paskolų

Bendrovė aiškiai pabrėžia, jog finansinį stabilumą „Novaturas“ užsitikrino paskolomis, kurios sudaro 8,5 mln. eurų. Už suteiktas paskolas bendrovė įsipareigoja mokėti palūkanas – jos kompanijai kainuoja, skirtingai nei teigiama viešai.

„Novaturo“ gautos paskolos:

5 mln. eurų ilgalaikė paskola gauta iš „Luminor“ banko pagal investicijų ir verslo garantijų fondo „Invega“ priemonę „Garantijos portfelinėms paskoloms“.

2 mln. 404 tūkst. eurų paskola iš „Invegos“, skirta atsiskaitymas su keliautojais už dėl pandemijos neįvykusias keliones. Šiai priemonei valstybė skyrė 15 mln. eurų.

Pandemijos laikotarpiu gautos mokestinės paskolos iš VMI (940 tūkst. eurų) bei Sodros (150 tūkst. eurų).

10 mln. eurų investicija į likvidumo užtikrinimą

Šiemet „Novaturas“ susitarė su Valstybės investicijų valdymo agentūra dėl 10 mln. eurų investicijos į bendrovės obligacijas šešerių metų laikotarpiui. Bendrovei šis susitarimas leidžia įgyvendinti suplanuotas strategines iniciatyvas bei užsitikrinti finansinę apsaugą nuo galimų pokyčių ateityje, kurių atsiradimą gali sąlygoti besikeičianti koronaviruso dinamika.

Šios lėšos įmonę pasiekia naudojant mišrias finansines priemones, t.y. išleidžiant konvertuojamas ir paprastąsias obligacijas. Fondas susitarė, jog įsigis bendrovės išleidžiamų konvertuojamų obligacijų, kurių vertė sieks 5 mln. eurų, ir paprastųjų obligacijų, kurių vertė taip pat sieks 5 mln. eurų, emisijas. Finansavimas suteikiamas 6 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus „Novaturo“ grupė įsipareigojo obligacijas išpirkti. Taip pat numatyta galimybė bendrovei obligacijas visas arba dalimis išsipirkti anksčiau sutarto termino.



410 tūkst. eurų gautų subsidijų

346 tūkst. eurų dalinė darbo užmokesčio kompensacija;

32 tūkst. eurų inovacijų subsidija;

32 tūkst. subsidija už repatriaciją. Ši paslauga kompanijai kainavo per 260 tūkst. eurų.

Įmonė yra priskiriama didelių įmonių kategorijai, todėl AB „Novaturas“ nepretendavo į tokias subsidijas kaip nuomos mokesčio kompensavimas, paskolų palūkanų kompensavimas, 2019 m. sumokėto GPM mokesčio dalies kompensavimas. Taip pat ir į valstybės pirmąjį pagalbos verslui priemonių paketą. Pažymėtina, kad praėjusią savaitę valstybė atvėrė galimybę visoms įmonėms, turinčioms nuo 50 darbuotojų ir kurių veikla yra paveikta Covid-19, kreiptis į PVF fondą dėl investicijų.

„Praėjusiais metais bendrovė įdėjo daug pastangų ir laiko, ieškodami ir vertindami visas galimybes užsitikrinti veiklos tęstinumą. Finansiniai partneriai taip pat įvertino mūsų pastangas ir paramą skyrė patikėję „Novaturo“ potencialu. Prieš pasirašant sandorį su Valstybės investicijų valdymo agentūra, jų specialistai nešališkai įvertino mūsų verslo modelį, jo tvarumą, sektoriaus potencialą. Toks objektyvus mūsų komandos įdėtų pastangų įvertinimas ir parodytas tikėjimas turizmo sektoriaus potencialu rodo, kad einame teisinga linkme. Jaučiame atsakomybę pasirūpinti visais keliautojais tiek saugiai keliaujant, tiek suteikiant visą informaciją planuojant atostogas, tiek rūpinantis sąžiningomis kompensacijomis. Tad ir toliau darysime viską, kad šį tikslą pasiektume skaidriai ir sąžiningai“, – sako A. Keinytė.

Užtikrintas atsiskaitymas su klientais

Šios finansinės pagalbos priemonės padėjo kompanijai užtikrinti įmonės likvidumą ir fokusuotis į pagrindinės veiklos vystymą, taip pat įvykdyti savo įsipareigojimus keliautojams – vasario mėnesio pab. baigtas atsiskaitymo procesas už keliones, neįvykusias dėl kilusios pandemijos.

2021 metams įmonių grupė taip pat užsitikrino 11 milijonų vertės garantijų ir draudimo limitą, kuris laiduoja įsipareigojimų keliautojams įvykdymą. Šis kelionių organizatoriams privalomas garantinis draudimas yra vienas svarbiausių saugiklių, saugančių keliautojų interesus.

