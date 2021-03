Siemens ouvre le premier Centre des applications MindSphere au Canada pour accélérer la numérisation de l’énergie et des infrastructures

English French

OAKVILLE, Ontario, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Siemens Canada a inauguré de façon virtuelle son premier Centre des applications MindSphere (MAC) canadien, élargissant ainsi la présence mondiale du MAC de Siemens. L’installation, située au siège social d’Oakville (Ontario), sera un environnement dans lequel les clients et partenaires de nombreux marchés verticaux pourront diriger leur programme de transformation numérique et tirer parti du véritable potentiel des données. C’est le premier établissement du genre en Amérique du Nord à se concentrer particulièrement sur les solutions de réseaux d’énergie intelligents, les bâtiments intelligents et la numérisation de l’industrie au service des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des services publics, des partenaires industriels, des gestionnaires de bâtiments intelligents et d’autres entités liées à l’infrastructure.



Le centre MAC de Siemens réunit l’expertise locale et mondiale de Siemens, ainsi que des références de clients, à une vaste gamme de logiciels et de technologique Siemens couvrant des applications logicielles propres à des actifs particuliers, les jumeaux numériques, les plateformes infonuagiques, l’analyse de données avancée et l’intelligence artificielle (IA).

Siemens tirera parti de sa présence actuelle à Fredericton (Nouveau-Brunswick), où se trouvent les centres de compétences mondiaux Siemens en cybersécurité et réseau intelligent, afin de travailler avec ses clients et partenaires pour l’incubation et l’accélération des démonstrations de faisabilité de solutions à l’aide de données provenant de différents actifs connectés. L’objectif du MAC est d’utiliser l’intelligence artificielle et l’analyse pour transformer les perspectives exploitables et les évaluations en valeur ajoutée fondée sur des données probantes pour un potentiel déploiement à grande échelle au Canada.

Les solutions pilotes adressables seront axées sur la maximisation de la disponibilité opérationnelle, l’optimisation des processus, l’augmentation de la visualisation rendant possibles des solutions analytiques prédictives et prescriptives, l’amélioration de la gestion des actifs et la réalisation des objectifs d’efficacité et de durabilité des clients.

« Le Centre des applications MindSphere soutiendra la transformation numérique des services publics, de l’infrastructure et de l’industrie au Canada en rassemblant des gens et de l’expertise, en exploitant des données et en testant des solutions critiques, a indiqué Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. Le Centre aidera à réduire les risques associés au processus d’innovation en fournissant à nos partenaires l’accès à des experts et à des technologies pour voir grand dans un espace sûr, et ce, tout en augmentant de façon exponentielle l’envergure et la vitesse de leurs solutions ».

L’honorable ministre François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, s’est joint à l’événement virtuel et a déclaré ceci : « Je tiens à féliciter Siemens pour l’inauguration, aujourd’hui, du premier Centre des applications MindSphere (MAC) canadien. La collaboration et le partage des connaissances font partie intégrante de la promotion de l’innovation, et je suis convaincu que le fait d’avoir un MAC en sol canadien sera avantageux pour nos entrepreneurs partout au pays ».

Le maire d’Oakville, Rob Burton, a également prononcé quelques mots lors de la célébration : « Je suis ravi que le premier centre canadien des applications MindShare soit situé à Oakville. Cette installation de cocréation fait de notre ville et de Siemens une destination pour l’exploitation du potentiel des données en mettant l’accent sur les réseaux d’énergie intelligents, les bâtiments intelligents et les solutions de numérisation de l’industrie, qui sont tous conformes au plan officiel de Livable Oakville ».

Pour en savoir plus à propos du MAC Siemens, visitez www.siemens.ca/mac.

Pour en savoir davantage sur Siemens Canada, visitez le site www.siemens.ca.

Personne-ressource pour les journalistes

Laura Heidbuechel

Téléphone : 1 289 952-1600

Courriel : laura.heidbuechel@siemens.com

Suivez-nous sur Twitter au : www.twitter.com/siemenscanada

À propos de Siemens Canada

Depuis 1912, Siemens Canada est synonyme d’excellence technologique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Active dans tout le pays, la société œuvre principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes d’énergie décentralisée, ainsi que de l’automatisation et de la numérisation dans les secteurs des procédés et de la fabrication. Siemens réunit les mondes numérique et physique au profit des clients et de la société. Par l’entremise de Siemens Mobilité, un fournisseur de premier plan de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à façonner les services ferroviaires voyageurs du Canada. Par sa participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, Siemens est également l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales et de services de santé numériques. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Énergie, un leader mondial en transport et en production d’électricité exerçant des activités au Canada. En date du 30 septembre 2020, l’entreprise comptait environ 2 500 employés d’un océan à l’autre et 24 bureaux et usines de production au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.siemens.ca