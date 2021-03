TOUAX : ERRATUM Précisions apportées sur la lecture des produits des activités 2020 précédemment diffusés dans le communiqué de presse du 24 mars 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 mars 2021 – 17:45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

ERRATUM

Précisions apportées sur la lecture des produits des activités 2020 précédemment diffusés dans le communiqué de presse du 24 mars 2021

Touax publie aujourd’hui des précisions sur le tableau des produits des activités par trimestre et par division publié en annexe du communiqué de presse du 24 mars 2021 sur les résultats 2020, pour les divisions Barges Fluviales et Conteneurs.

Le tableau précisé se situe en page suivante :

DETAIL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 2020 PAR DIVISION





Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 TOTAL T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 TOTAL Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 9 198 9 118 8 910 8 860 36 086 8 517 9 287 9 007 9 564 36 375 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 3 483 3 369 3 329 3 377 13 558 3 422 3 507 3 453 3 460 13 842 Prestations annexes 1 619 2 137 1 845 1 149 6 750 1 456 2 094 1 952 2 664 8 166 Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs 53 57 73 87 270 Total activité locative 14 353 14 681 14 157 13 473 56 664 13 395 14 888 14 412 15 688 58 383 Ventes de matériels détenus en propre 939 662 354 141 2 096 88 61 677 838 1 664 Total activité vente de matériels 939 662 354 141 2 096 88 61 677 838 1 664 Commissions de syndication 214 232 746 1 192 1 076 1 076 Wagons de Fret 15 506 15 575 14 511 14 360 59 952 13 483 14 949 15 089 17 602 61 123 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 1 636 1 626 1 755 1 638 6 655 1 618 1 747 1 743 1 510 6 618 Prestations annexes 1 246 439 1 063 1 319 4 067 1 222 1 146 1 502 1 187 5 057 Totale activité locative 2 882 2 065 2 818 2 957 10 722 2 840 2 893 3 245 2 697 11 675 Ventes de matériels détenus en propre 56 56 42 106 148 Total activité vente de matériels 56 56 42 106 148 Commissions de syndication 1 046 1 046 Barges Fluviales 2 882 2 065 2 818 4 059 11 824 2 882 2 893 3 245 2 803 11 823 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 2 578 2 581 2 335 2 054 9 548 1 558 1 331 2 356 2 339 7 584 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 198 9 370 8 453 8 181 36 202 13 119 12 531 11 726 11 605 48 981 Prestations annexes 1 662 2 041 2 469 1 432 7 604 1 818 1 490 2 168 2 786 8 262 Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs 28 28 28 27 111 Total activité locative 14 466 14 020 13 285 11 694 53 465 16 495 15 352 16 250 16 730 64 827 Ventes de matériels détenus en propre 4 065 4 192 6 344 6 409 21 010 1 833 3 009 3 416 3 425 11 683 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 2 128 874 786 581 4 369 831 1 697 1 625 741 4 894 Total activité vente de matériels 6 193 5 066 7 130 6 990 25 379 2 664 4 706 5 041 4 166 16 577 Commissions de syndication 18 13 17 48 389 (7) 8 390 Conteneurs 20 677 19 086 20 428 18 701 78 892 19 548 20 051 21 299 20 896 81 794 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 13 11 12 19 55 24 22 14 18 78 Prestations annexes 51 (129) (1) (202) (281) 22 2 (8) (134) (118) Total activité locative 64 (118) 11 (183) (226) 46 24 6 (116) (40) Ventes de matériels détenus en propre 868 2 362 4 219 5 501 12 950 1 308 3 855 511 8 179 13 853 Total activité vente de matériels 868 2 362 4 219 5 501 12 950 1 308 3 855 511 8 179 13 853 Autres plus-values de cession 15 1 16 456 456 Divers & éliminations 947 2 244 4 230 5 319 12 740 1 354 4 335 517 8 063 14 269 Total Produits des activités 40 012 38 970 41 987 42 439 163 408 37 267 42 228 40 150 49 364 169 009

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 mai 2021 : Produit des activités du 1 er trimestre 2021

trimestre 2021 23 juin 2021 : Assemblée Générale des actionnaires

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www. touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe