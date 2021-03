Gofore Oyj: Helsingin kaupunki valitsi Goforen kehittämiskumppaniksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 29.3.2021 KLO 18.50



Helsingin kaupunki valitsi Goforen kehittämiskumppaniksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle



Helsingin kaupunki on valinnut Gofore Oyj:n yhdeksi toimittajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen. Hankinnan arvo on enintään 2 950 000 euroa. Tämä hankintapäätös kohdistuu vuosille 2021-2022. Goforen asiantuntijaresursseja voidaan käyttää hankkeen keston aikana vuosina 2021-2024. Sopimus on voimassa toistaiseksi.



Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Helsingin kaupungin ja Goforen välillä. Yhteistyön jatkuminen takaa, että Goforen merkittävä rooli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiointitietojärjestelmän kehittämisessä Helsingin kaupungilla jatkuu. Sopimus mahdollistaa myös yhteistyön syventämisen lisähankintamahdollisuuden kautta.



Helsingin kaupunki teki asiasta päätöksen tänään 29.3.2021. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.





Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com