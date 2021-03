Poursuite de la stratégie de développement international en Asie et aux Etats-Unis

Communiqué de presse Ecully, le 29 mars 2021 – 18h00

Poursuite du développement à l’international

Workshop en Thaïlande consacré aux implants et instruments Spineway

Signature d’un contrat de distribution aux États-Unis

Spineway, spécialisée dans la conception d’implants et instruments chirurgicaux innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, poursuit son développement à l’international avec l’organisation d’un workshop en Thaïlande consacré à l’utilisation de ses produits et la signature d’un contrat de distribution dans l’état de l’Ohio aux États-Unis.

Une cinquantaine de chirurgiens de la colonne vertébrale s’est réunie le 17 mars 2021 à la faculté de médecine de la ville de Khon Kaen en Thaïlande, dans le cadre du worshhop consacré à l’utilisation des implants et instruments chirurgicaux commercialisées par Spineway. Dirigé par un chirurgien senior, cet atelier a permis aux participants de se familiariser avec les gammes d’implants Spineway et les techniques opératoires .

Présente en Thaïlande depuis 2016 à travers une distribution exclusive, Spineway enregistre un chiffre d’affaires croissant sur ce territoire1 grâce au dynamisme de son partenaire distributeur conjugué à une maîtrise de l’épidémie de Covid-19 par le gouvernement thaïlandais. Fort de cette présence sur le continent asiatique, Spineway continue de développer son savoir-faire auprès des principaux chirurgiens sur 7 pays de cette zone.

Signature d’un contrat de distribution aux États-Unis

Spineway initie son retour sur le marché nord américain avec la signature d’un contrat de distribution dans l’état de l’Ohio. Les instruments et implants ont étés livrés par Spineway et le démarrage des chirurgies est prévu pour avril.

Trésorerie très solide pour accompagner les développements

Comme annoncé, le Groupe a poursuivi le renforcement de ses disponibilités notamment au travers de levées de tranches d’obligations convertibles pour un montant de 11,5 M€2 sur l'année 2021 qui permettent à la trésorerie disponible de s’élever à 15,6 M€ au 26 mars 2021.

Pour rappel, l’enveloppe totale de financement négociée au titre du contrat Negma est de 40 M€ correspondant à 16 000 obligations convertibles d’un nominal de 2 500 € et octroyée jusqu’en juin 2022. A ce jour, 22,9 M€ ont d’ores et déjà été imputés3 dont 16,9 M€ en numéraire4. L’ensemble des actions corrélées sont déjà en ciculation5 même si l’inscription à la cotation des dernières conversions ne sera officiellement actée par Euronext que ce 31 mars.

L’enveloppe résiduelle maximale encore disponible est de 17,1 M€ correspondant à 6 860 obligations6.

Fort de ses développements et d’une structure financière solide, Spineway démontre sa volonté d’accroître ses ventes à travers le monde et de poursuivre sa croissance mixte (organique et externe) afin de renforcer ses positions sur le secteur de la chirurgie du rachis.

Prochain RDV : 15 avril 2021 - Publication du CA T1 2021

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY



Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555



Eligible PEA / PME



ALSPW



Euronext Growth AELIUM Finance et Communication



Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr







1 Communiqué de presse du 14 janvier 2021

2 5 M€ au titre du solde de la tranche 3 de 6 M€ annoncée le 23/12/20 et 6,5 M€ au titre d’une quatrième tranche levée entre le 02 et le 25 mars 2021.

3 Le suivi de ce contrat obligataire avec le détail des levées de tranches effectuées est disponible sur le site de Spineway : https://spineway.com/fr/investisseurs/information-reglementee/#toggle-id-6

4 Les conversions d’OC pour 22,9 M€ correspondaient à des conversions avec apport en numéraire mais aussi à des compensations issues d’un différentiel défavorable entre le cours de bourse et le nominal à hauteur de 6 M€. le montant total des compensations comptabilisées en 2020 au titre de ce contrat a été de 12 M€ (6 M€ via émission d’OC, 4,6 M€ via augmentation de capital réservée, 1,4 M€ au titre de commitment fees).

5 Le nombre d’actions en circulation s’élève à 14 582 782 342.

6 Les conversions de ces obligations selon les conditions à ce jour donneraient droit à 10 470 085 470 actions et 1 229 346 681 BSA associés. L’impact sur les capitaux propres de l’exercice des instruments dilutifs émis serait de 0,8% et de l’ensemble des OC restantes et instruments dilutifs émis ou à émettre (fully diluted) serait de 44,98%.

Pièce jointe