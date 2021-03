English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 29.03.2021 klo 19.00



Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

____________________________________________

Dovre Group Oyj:n hallitus on 29.3.2021 vahvistanut yhtiön avainhenkilöstön vuonna 2018 alkaneen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2018-2020 perusteella ansaittujen osakkeiden enimmäismäärän, 633 612 osaketta, sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta. Kyseinen osakemäärä merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuvat verot, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-osakemäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Ohjelmassa palkkionsaajina on kaksi yhtiön avainhenkilöä.

Dovre Group Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 1.6.2018.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.3.2021 mennessä.

Hallitus on päättänyt tästä omien osakkeiden luovutuksesta 28.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on kannustaa yhtiön avainhenkilöitä toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Dovre Group Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

sirpa.haavisto@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com

Liite