MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

PARIS, le 29 MARS 2021 — Tarkett informe avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 mars 2021.

Le Document d’enregistrement universel 2020 est tenu gratuitement à la disposition du public à compter de ce jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site internet du Groupe ( www.tarkett.com ) depuis l’espace « Investisseurs » sous la rubrique « Documents financiers et juridiques ». Il est également disponible sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ).

Tarkett a décidé d’adopter de façon anticipée le format électronique unique européen ESEF (European Single Electronic Format). Le Document d’enregistrement universel 2020 contient ainsi des balises XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour ses états financiers.

Le Document d’enregistrement universel 2020 inclut notamment :

le rapport financier annuel 2020 ;

le rapport de gestion du Directoire ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le rapport sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de l’Entreprise ;

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

l’ordre du jour et les projets de résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2021.

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2020. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com

